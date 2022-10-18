華德物語：果仁換熊仔糖

讓孩子身體力行換獎品

我們在這年秋天立下目標，希望收集至少10公斤果仁，換取1公斤糖果。華德爸聽了卻嘲笑我，竟然想去排4至5小時的隊伍來換取如此小量的糖果，於他而言是非常不划算的舉動。哀哉！鋼鐵直男你別永遠只會打擊人，好嗎？讓小朋友身體力行地、一粒一粒地收集果實，最後用自己努力的成果去換取心心念念的獎品，不好嗎？我們雖然不能多吃糖果，也覺得時間上挺不划算，但仍然希望志在參與一下。難道凡事都要計較利害得失，不能吃虧才要踏出第一步？其實我們走遍郊外鑑別植物的過程，不珍貴麼？

德國甜食消耗冠歐洲

不過，我也不打算收集太多果仁，獎品從來不是我的着眼點，因為糖果的確是讓人又愛又恨的食品。據德國甜食聯合會（BDSI）的數字顯示，在過去50年裏，德國每年人均甜食品消費量從23公斤增至38公斤，是歐洲之最。德國人最愛的甜食是巧克力，每年人均消費11.69公斤，也屬歐洲之最。現今的包裝食品和飲品滲入大量糖分，人們已在不知不覺中攝取多於平日所需。眼見德國過半數人口已經超重，大家都要非常審慎地吃糖果了！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第419期]