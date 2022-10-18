親子筆陣．家教明言：看見孩子的天賦

欣賞孩子多樣性

發掘孩子的天賦，首先就要談談什麼是天賦。孩子考試90分作為家長滿意嗎？如果是80分、50分又如何？又或者我們關心的是全班名次，全級名次。孩子被分數和等第定型了成就，無怪乎小孩子認為自己不是天之驕子，就是注定的失敗者。我們很少關心小孩子成長的多樣性，關愛別人的小暖男、熱愛運動的小跳豆、樂意服務的小領袖、醉心藝術的小明星、令人開懷的小諧星、靜靜觀察的小科學家、默默思考的小哲學家……我們放飛想像，也在成就孩子的無限可能，最好的我們，不止得一個！

天生我材必有用

也有家長告訴我，他已經不只是看孩子的成績，但就是找不到他的突出之處。其實發掘小孩子天賦始於我們對天賦的理解和信念，唐代詩人李白就說天生我材必有用，每個孩子都有其亮點等待我們去發現，我常送給家長「暫時」二字，如果今天你的孩子仍未初看見，記得只是暫時，相信未來會是充滿驚喜與可能，祝福你的孩子在未來找到自己的一片快樂成長天空，讓天賦自由地發揮，做最好的自己。

文：鄭家明（亞斯理衛理小學校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第419期]