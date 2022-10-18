好去處：Play Park玩足一日 從遊戲中學習 體驗汽車維修 挑戰障礙遊戲

文：顏燕雯

小模特兒：Zachary & Zoey

要數Play Park最受注目的場地，不得不提新加坡的親子遊樂中心Kiztopia。位於新城巿廣場、佔地12,000平方呎的室內遊樂場，是Kiztopia首間海外旗艦店，宗旨是讓小朋友「從遊戲中學習，寓學習於玩樂」，如當中各種原創角色職業體驗遊戲，也糅合了特定學習目標——「汽車維修站」讓小朋友了解不同汽車零件及維修工具的分類及用途；「創意積木工程」則可建立小朋友空間感及創造思維。至於精力無限的小豆丁，必然愛到超巨型攀爬區玩個不停，多項極具挑戰的障礙遊戲如攀爬牆、繩索橋、超高速滑梯等，可增加孩子身體靈敏度、協調能力和空間感，也是膽量的大挑戰呢！

■INFO

Kiztopia

開放時間：上午10:00至晚上10:00（每節1或2小時）

票價：12歲或以下兒童連1名18歲或以上的陪同成人，周一至四$158起（1小時），周五至日及公眾假期$208起（1小時）

地址：沙田新城市廣場1期LB 08-09

預約及購票：Klook

查詢：2891 2037、2891 2038；6675 4384（WhatsApp)

[Happy PaMa 教得樂 第419期]