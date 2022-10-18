家家有禮：色彩繽紛動物園

【明報專訊】荃灣廣場PLAY GARDEN空中樂園近日重新開放，以彩虹為主題，並與新加坡知名藝術創作者Jackson Tan合作，為大家帶來「ART-ZOO藝術動物園」和一班活潑可愛的動物角色。樂園內有多個打卡位，包括20米長「彩虹遊樂『牆』」，還有「Unicorn打卡最愛」、「Crocodile巨齒陷阱」、「Frog長舌滑梯」、「Bruno Bear快樂彩『熊』」等，猶如置身色彩繽紛的動物園世界。荃灣廣場同時準備了一系列限量版ART-ZOO聯乘精品，大家只要打卡上載照片到社交平台，或成為The Point會員憑積分即可換領。