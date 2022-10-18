採訪手記：戶外遊玩 感受大自然

觀看自然環境相片 有減壓作用

雖然室內活動選擇眾多，又不受天氣影響，但家長也不應忽略戶外活動。香港有不少機構不時舉辦有趣的戶外活動，如露營、生態遊等；甚至什麼活動也不參加，只帶孩子到郊野公園或沙灘走走，已經是一個增進親子關係的好節目。

記得專欄「家庭有教」其中一篇文章〈與孩子親親大自然〉提及過，在戶外遊玩和感受大自然，對男女老少的身心健康都有益處。如每星期花時間到公園、沙灘或郊外活動，有助促進身體健康和提升生活滿足感。文中更引述研究指，單單觀看自然環境的相片，都有減壓作用，因此作者建議家長可在家種植植物，幫助小朋友調節學習壓力。

給予小朋友五感刺激

記者早前亦訪問過香港註冊心理學家、英國特許註冊心理學家程衞強，他亦表示感官刺激對兒童的發展十分重要，因為小人兒是透過與環境的互動來建立信心、認識世界。大自然包羅萬象，在這個自然教室裏，多樣的動植物和戶外環境，都能給予小朋友五感的刺激，透過跑動又能發展身體協調，既然不費分毫，家長何不好好利用呢？

文：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第419期]