News：頌鉢帶領 跟自己心靈對話

太古坊ArtisTree於10及11月舉辦+UP! Better Living Pop-ups，為太古坊社區及公眾帶來身心正念之旅。上星期，記者參加了頌鉢藝術家曾文通的「頌缽聲音之旅」。主辦單位將ArtisTree打造成一個靜心體驗館，結合視覺藝術、頌鉢聲頻和靜心（meditation），讓參加者好好與身體五感和內心展開對話。進入場館前，先經過「靜水道」，眼前是波光粼粼的影像，結合沿路潺潺的流水聲效，加入淡淡天然香薰味道，讓大家先整頓心神，開啟與大自然的連結。

沿着「靜水道」緩緩前行後，到達一個被樹木投影所包圍的室內空間，霎眼間，以為身處京都，卻原來面前的大型投影是本地鄉郊影像。安頓下來後，曾文通帶領大家透過沉浸式多重感官體驗，先練習呼吸放鬆心神，再在頌鉢導引下，達到修心和調節身心平衡之效。雖然只得短短20分鐘，但記者的首次體驗是，頌鉢的聲音很純粹，的確很易令人進入平和的狀態，能夠在幽深遠闊的頌鉢聲韻下，以及這個專為默想沉思而設計的空間內沉澱思緒，整頓心靈，的確非常難得。

活動結束後，更可於 +UP! Better Living Pop-ups × kapok 期間限定生活店享用Anima Mundi的草本無咖啡因飲品，為重回喧鬧人間，做好準備。

除了參與身心靈工作坊，主辦單位還與生活趣味選品店kapok合作推出以「自療」為主題的期間限定生活店，為大家帶來滋養身、心、靈的產品，例如首次在港推出的Anima Mundi草本產品、有助放鬆的香薰蠟燭和家居裝飾，以及滋養頭髮和身體的護理產品等。

■+UP! Better Living Pop-ups × kapok期間限定生活店

日期：即日至11月25日

開放時間：周一至五上午11:00至晚上 8:00；10月29日特選周六上午11:00至下午5:00

地點：鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈1樓ArtisTree

■「頌缽聲音之旅」

日期：10月至11月（指定日期及時間）

入場費用：周一至五每節$100；周六每節$200

報名連結：bit.ly/3MJiq55

整理：陳詠詩