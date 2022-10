一冲二焗三撞四回溫 契機+行動 成就茶香

她想也不用想,「我最掛念香港的茶餐廳食物」。

我立時心領神會——憶起剛出外留學後,才發現從前不懂欣賞的茶餐廳、大牌檔、雲吞麵檔和粥店,竟變成日思夜想的地方。於是,我問下去:「相信你以前不曾喜歡過茶餐廳吧?」

女生點頭承認:「不單不喜歡,更加是討厭走進去……」

我會心微笑,「是的,因為那些地方通常比較骯髒、擁擠和嘈吵,甚至殘舊和坐得不舒服」。

女生像找到自己一樣,接着說:「真的!倒沒想過人思鄉時,會後悔從前沒好好珍惜吃茶記的機會。」

我在美國讀大學,第一次放4天的長假時,馬上飛去加拿大多倫多探望親戚,要過幾天充滿香港文化的日子。在一個華人購物中心,看到餐廳門口貼上「港式奶茶」的招紙。從前在香港不愛到地板總是滑潺潺的茶餐廳用餐,更不會喝奶茶,對「港式奶茶」的知識近乎零,但人在異地,為了肚裏的思鄉蟲,便喝起奶茶來。

由那時起,每逢在海外超過1個月遊學、讀書或生活,便會「茶癮起」,千辛萬苦尋覓一杯港式奶茶,換來多是失望體驗,回港後對奶茶的情感又加深一層。我沒有深入研究茶葉和喝茶的大道理,也沒請教過茶餐廳水吧師傅的冲調之道,只因喝得愈多,比較佳劣愈多,很自然地便對港式奶茶的色、香、味和回甘,形成了一套屬於「我杯茶」的要求。

冲泡港式奶茶的口訣是:一冲、二焗、三撞、四回溫,亦即是把沸騰的水冲入混合粗、中、幼的3種西冷茶葉(即斯里蘭卡出產的茶葉),煮1分鐘後停火,焗數分鐘,然後用兩個銻壺來回撞茶數遍,撞入空氣令茶葉相互碰撞摩擦,能讓茶味釋放出來,亦可驅除茶湯中的茶青味。最後加熱和回溫,撞入杯中淡奶便可享用。

我想,在外地生活是「冲擊」我們內裏文化底蘊的起步點,才發現每人心底裏都有一個「茶膽」,愈思鄉愈能「焗」出這種家鄉情懷的韻味和質感。經歷不同地方文化碰撞、職場雕琢和人生歷練,返港「回溫」後便更濃烈地察覺原來我對這塊土地的緊密相連和牽掛。這是培養「我杯茶」的過程,亦是冲焗撞出個人內涵的一輩子修為。

異鄉尋港式奶茶促成美事

做人做事也取決於自己是否願意進入這個「一冲二焗三撞四回溫」的成長過程。

前陣子在台灣遊歷,經常為找一杯港式奶茶而疲於奔命。網上看見附近有一家港式茶餐廳,打電話問他們的撈麵是否用接近香港用的麵。接電話的女士非常謙虛,一邊說是類似的,一邊說希望我吃過後給意見讓他們做得更正宗。

我問她對自己冲出來的絲襪奶茶夠不夠信心,因為我對奶茶非常挑剔。她猶豫了一陣,說:「你還是點食物,我送你一杯現做的熱奶茶,你喝過後一定要給我們意見。」

我心為之一動,請她給我一小杯試試。Uber Eats送來後,我發現她在奶茶杯上寫了一張字條,「感謝您。再麻煩提供可改進的地方。吳小姐」。想不到這麼「一冲」,對方便有回應。飯後我立即給吳小姐電話,聊了20分鐘。台灣的電話費很貴,相等於2杯奶茶的價錢!交談中很欣賞吳小姐的growth mindset(成長型思維),每當遇上進取的人,我會義無反顧地提出幫助。

於是我進一步跟她說,我只是一個對港式奶茶非常講究的愛好者,不能在冲調和購買茶葉方面給她實際建議,但我希望給她介紹一位住在台東深山裏的高人David Hsiang,David曾贏獲「(北美區)金茶王比賽」的冠軍,現於關山鎮經營縱谷裏評價極高的港式餐廳。吳小姐快手快腳,邊講電話邊從網上找出那人就是「阿雞傳奇」的老闆。

由於絲襪奶茶裏用哪幾種茶葉的配方,是每個奶茶師傅的終極秘密,我請她盡快聯絡David,說之以理、動之以情,我也會給他打個招呼,看他是否願意賣茶葉配方及冲調指引。

同一番說話,我曾跟兩間賣超級難喝的港式奶茶的店主說過,不過都沒有下文,因此,我對吳小姐也不敢有特別的期盼。然而,她在當日下午便給茶王留言。David平常不會回覆,但同時看到我的短訊和加持,馬上給我電話,說從未來過新竹市,不如過來與我敘舊,順便看看如何幫助吳小姐。

我微笑着提議,「幫人家便要打鐵趁熱,一於下周來新竹吧」!吳小姐願意進入「二焗」的層次,居然就把一個契機焗出一個行動!

於是David「又越過高山又越過谷」從台灣東岸來到西岸,特地帶了一個煮奶茶的大銻壺,還有拼配好的5種茶葉,即席揮毫,給吳小姐品嘗正宗港式奶茶。David冠軍奶茶的獨特味道,回甘餘韻直上鼻腔,大家一喝便知。我也趁機邀約幾個在地朋友加入這個「三撞」聚會,其中一人知道我想念港式蘿蔔糕,也加重料炮製一盒來讓大家在tea tasting時一起享用。

如此冠軍頂級奶茶味道成為眾人日後比較絲襪奶茶的benchmark(基準),恐怕大家在台灣不易找到接近的水平,相信會感到很寂寞。

完成了「三撞」,我以為吳小姐要計算成本,與其他合伙人作內部商議,總要用上幾個禮拜,無論我多渴望事成,卻不便催促,讓她好好的沉澱和「回溫」一下。誰知晚上我正與David在餐酒館呷着雞尾酒(東方美人茶+干邑)時,David已收到吳小姐短訊詢問細節,最後,事便這樣成了!一個月內,David再度前來新竹,傳授吳小姐冲調秘技,並會長期供應茶葉,成為新竹市第一間售賣冠軍茶王的港式奶茶!

Paulo Coelho的著作The Alchemist有這樣的一句話: "When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it."(當你真心渴望某件事,整個宇宙都會聯合起來幫助你完成)。

現在能與宇宙聯合起來完成一件奶茶美事,深感榮幸!加油啊,吳小姐!

家用小工具續結茶緣

8年前在香港,巧遇一間裝潢簡單舒服、採光明亮的新式咖啡店,門口放了一部咖啡烘焙機,而牆上除了貼出年輕店主Donald Tse(謝忠德)在報章上的咖啡訪問外,也有他在茶王比賽中獲亞軍的報道。那時還未喝過任何茶王的奶茶,我的套餐「餐茶」便點了奶茶。一陣茶香在身旁的小水吧撲鼻飄來,原來他們即叫即冲,實在意想不到。

店員把奶茶放在一套雅致的英式茶杯裏,這般充滿儀式感地喝港式奶茶,還是頭一次!這杯奶茶色香味俱全之外,回甘的餘香久久留在口裏,我不願馬上喝第二口,要好好記住它。

美味的午餐和茶王奶茶,加上優雅寧靜的環境,這種情懷正是寫作的最佳氛圍,是我撰寫每周專欄時的不二之選,有時也邀約朋友一起聊天喝茶喝咖啡。一年多後的一天,我約了幾個從加勒比海來港旅遊的老華僑朋友來這小店,誰知他們已結束營業。有點不相信,怎麼我這個常客懵然不知?

我垂頭喪氣好一陣子,終在網上找到他們的臉書,私訊哀求他們告知還能在哪裏喝到他的奶茶配方,老闆簡短回覆說只給其他餐館提供顧問服務。自此之後,就算喝到香港其他茶王的奶茶,心裏還是不期然思念謝師傅奶茶的茶味和回甘味。

最近回港不久,又忍不住打探謝師傅的消息,才知道他研發出一套適合家用的迷你版冲茶工具——可冲調出1至2杯的茶壺、茶圈及茶袋。最重要的是可向他購買上等的斯里蘭卡高山茶葉。要知每一個奶茶師傅都有自己獨到的茶葉秘密配方,就算有家用小茶具卻買不到好茶葉,也是徒然。

手作從不是我的喜好,但被謝師傅的奶茶冲擊後,多年來經歷了時刻尋覓奶茶的煎熬,還有喝不到好茶的「翳焗」(侷促),我終於扚起心肝參加謝師傅的奶茶體驗班,日後出外旅行也可帶着這套小工具和茶葉,以療思鄉情懷。

回溫生活人物事

回溫是冲調奶茶的最後一步,也是撞茶的刺激興奮過後,容易令人遺忘的一步。對我來說,3年疫情慢下來的生活節奏,正是難得的回溫期:我重拾「附庸風雅」的藝文嗜好,在沉悶抗疫居家隔離裏注入儀式感,拼配香港情懷,在世界時局動盪中,細說和細聽彼此的故事,細味偶遇過的人物事,重塑自己。

