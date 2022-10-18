居酒屋歎秋刀魚釜飯 啖啖魚油芳香

總廚山田宗睦擅長炮製爐端燒，而鹽燒秋刀魚更做得相當精彩，「記得小時候，家中出現秋刀魚便代表秋天來臨。日本人愛吃秋刀魚，家家戶戶也會將魚鹽燒，可以把油脂逼入魚肉中，更添魚香，佐以清酒便最好不過」。看着山田師傅三兩下手勢便將細長的秋刀魚以鐵籤穿起，放在烤爐上撒上鹽花，偶爾轉轉鐵籤讓魚身均勻受熱，大約10分鐘，香噴噴的鹽燒秋刀魚便可上桌，吃時蘸點鮮酸橘汁，以清新酸味配搭微甘魚香。若擔心秋刀魚的幼骨，亦可選擇鹽燒去骨秋刀魚，免去拆骨吐骨的麻煩，更能細味秋刀魚的滋味。

若想感受秋刀魚油香與飯粒結合後那令人難忘的滋味，那就不能錯過秋刀魚釜飯。釜飯其實是一種日本傳統鍋飯，將米、高湯、食材放進鍋中，再以細火慢煮，讓食材的精華注入每一粒米中！而店中的秋刀魚釜飯，則先以冬菇、舞茸等雜菌煮成飯，再放入燒香的秋刀魚，略焗一會，讓秋刀魚的肉汁及油香滲入米飯中。當打開鍋蓋時，飄出濃濃魚香，吃時不妨先將秋刀魚取出，起骨拆肉放回飯中拌勻，每一口也被魚油緊緊包裹着，吃到秋刀魚的鮮甜。

味噌煮魚肉彈牙 盡吸醬汁精華

日本人亦喜愛將秋刀魚製成味噌煮，富油香的魚肉配上味濃的味噌原來相當合拍。山田師傅將秋刀魚切段後，以味醂、清酒、醬油等拌成的醬汁用細火燜煮，山田師傅說：「燜煮秋刀魚時必須保持細火，肉質才會嫩滑；若心急以大火烹煮的話，魚肉會散爛，失卻口感。」此味噌煮無論是魚皮還是魚肉也保留得相當完美，魚肉吸收了醬汁的精華，肉質亦保留彈牙紮實，鮮味相當突出。

秋刀魚紫蘇天麩羅亦做得相當出色，將秋刀魚去骨後，以鹽略調味，放上紫蘇葉後裹上天麩羅粉漿一齊炸至香脆，高溫油炸下保留魚油的甘香，而紫蘇葉減輕油脂的膩滯感，吃時可以蘸上梅子醬，以醒胃的酸味刺激食慾，更添滋味。

■鵜舞

地址：荔枝角長義街9號D2 Place一期地下2號舖

查詢：2743 8011

備註：秋刀魚菜式供應期由即日至11月中