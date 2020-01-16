XXL火山排骨 邪惡岩漿朱古力 曼谷人氣夜市玩創好滋味

【泰國旅遊系列三】

火車夜市遷址重開

曼谷的夜，從來都是五光十色。愛靜的，可到昭拍耶河遊船河，欣賞兩岸燈火；愛熱鬧的，當然是跟着人群走，鑽入夜市和酒吧，大吃大喝。Jodd Fairs和The One Ratchada是現今最當時得令的兩大夜市。前者開了將近1年，店舖大多由從前拉差達火車夜市直接搬過去，港人熟口熟面的「火山排骨」、「沙冰西施」都跟了過來。

相比從前拉差達火車夜市，Jodd Fairs的位置一點不遜色，從MRT（Phra Ram 9站）出口步行幾分鐘就到，數百個檔口，過半賣食物，分區清楚，美食區旁邊草地搭建了營帳，放置不少枱櫈，方便客人即買即食，行累了又可休息一下，比以前貼心多了。而夜市的外圍，又多了不少佈置可愛的美食車停泊，市井味道減了，多了點文青氣息。

迷你pancake媲美日式café

難得來到，當然要看看曼谷夜市的新鮮事。乾貨區的衣服鞋襪、手機殼、首飾背包都與疫情前分別不大。同樣以女裝為主，感覺上定價分別不大；加上近期泰銖匯率下跌，購物時，感覺更勝從前。分別較大的是美食區，原有的串燒、泰式甜點、炸雞……當然沒有缺少，亦多了不少新奇美食。首先推介很有水準的迷你梳乎厘pancake，每件大約手心大小，即點即製，約等10分鐘，可自選2款口味，約18港元有6件，一口一件，空氣感十足，絕不輸給日式café，但泰版售價只是1/4左右，抵食！另外，泰國女生近期大愛的岩漿朱古力亦屬必試！將小杯煮得杰撻撻的朱古力倒入加滿冰的杯中，可按喜好加煉奶、鮮奶、忌廉等，再自選棉花糖、朱古力醬等配料，一啖飲下，可可味濃得化不開，口感絲滑，又沒有想像中甜膩，邪惡但好飲。

一口吞下游水鮮魷

邊走邊看，看見兩個魚缸，一個有很多小蝦；另一個養着游水鮮魷。首爾街邊檔流行生食八爪魚，這股風尚原來已吹到泰國，不過八爪魚就換成小尾指般大小的透明小蝦，又或是鮮魷魚。鮮蹦活跳撈上來，拌入香辣的泰式醬汁，一啖送入嘴，仍感受到那份頑強的生命力，你夠膽試嗎？

如果不習慣邊走邊食，又或想坐下來享受，夜市中也有不少附有雅座的檔口，比如大大桶shake shake香辣海鮮，亦有20泰銖（約4港元）一份泰式沙律的檔口之類，不怕熱的，可以來碗湯河或炭爐火鍋，各適其適，總找到合心水。

新開夜市進駐拉差達

至於上月剛開幕的The One Ratchada，可能新開張，感覺人氣不算太旺。以前最搶眼的招牌七彩帳幕，現在換上全白色，乍看少了繽紛的感覺，但檔口間的通道擴闊了，又種上多棵棕櫚樹，整體比以前好逛多了。場地兩邊設有貨櫃酒吧和餐廳，至於檔口種類，和Jodd Fairs基本上大同小異，聞說這裏租金較便宜，檔主都樂意投資，視為分店。如果有時間又愛熱鬧，可以分兩晚到訪兩個場地；如時間不多，只選就近一個逛，也沒有多大分別。

■Jodd Fairs

地址：Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310

前往方法：乘MRT藍線到Phra Ram 9站下車

■The One Ratchada

地址：Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok

前往方法：乘MRT藍線到Thailand Cultural Centre站下車

●最巨型雞尾酒特製迷你版

逛完夜市，累到走不動，但又未捨得回酒店。那就跳上的士，到Chit Lom BTS站附近的Kimpton Maa-Lai酒店。這裏鄰近使館區，靜中帶旺。酒店地下是Ms.Jigger，走進去，會被大列由天花板延伸至地面的酒櫃吸引，這裏的威士忌酒藏在曼谷算是數一數二。美國裸麥，法國三重麥芽，蘇格蘭Highland、Lowland、Speyside、Islay和其他Islands等產區，還有日本、台灣、泰國本土等產地的都找得到，風格迥異，想要花香、乾果香還是煙熏香，悉隨尊便。這裏還有一杯cocktail非常厲害，以特製冰杯盛載，於上月中被列入健力士紀錄大全，成為世上最巨型的Negroni。原裝的那「杯」足足有633公升，以一個浴缸般巨大的冰缸裝起，非常厲害。為了和客人分享喜悅，店方特別製作迷你版，小巧精緻的冰杯盛載橙香滿滿的Negroni，甜中帶苦，酒體冰涼，清爽宜人。

Ms.Jigger營業至午夜12時，如仍未盡興，不妨轉戰40樓的Bar.Yard，其位處酒店頂層，有室內及室外座位，可以居高臨下，望到滿城燈火。周末來到，更有DJ打碟。坐下，點幾款泰式小食，再來一杯充滿熱帶風情的Tiki雞尾酒，感受一下曼谷夜未央的歡愉。

■Kimpton Maa-Lai Bangkok

地址：78 Soi Tonson, Lumpini, Pathumwan, Bangkok

網址：bit.ly/3Vlzp1g

●泰國旅遊錦囊 機票優惠

．證件要求：持半年有效期特區護照，免簽證留泰45天

機票資料：國泰×泰國政府旅遊局（香港）合作推出機票優惠，凡於10月17日至11月16日期間購買泰國機票，使用優惠編號「AMAZINGTH」即可獲$100折扣。另於10月在國泰網站購買任何曼谷旅遊套票（航班＋酒店）均可獲額外10,000里數及$100折扣，名額60個，先到先得

．防疫要求：入境泰國毋須出示接種證明及檢測結果

．防疫貼士：

1. 泰國不要求遊客佩戴口罩，但建議出入人多地方（如步行街、交通工具時）戴上

2. 當地便利店可買到口罩及檢測用品

．醫療求助：遊泰期間若確診，可聯絡酒店代安排膳食、藥物及日用品。如病情嚴重，可致電當地COVID-19專線1422要求協助，如指示就近診所位置、代召救護車。輕症或無症狀人士均毋須接受隔離，只需保持適當社交距離，並佩戴口罩

．回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

相關新聞見「抗疫5寶+藥物+旅遊保 疫下外遊行李清單」﹕bit.ly/3VajGlL

文：胡慧敏

協力：泰國旅遊局（香港）、國泰航空

編輯：梁小玲

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