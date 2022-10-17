養生帖：益氣養陰 應對「長新冠」

餘熱未清 傷及氣陰

香港新冠研究工作組今年8月發表文章指出，七成的「長新冠」病人表現出氣陰兩虛或肺脾氣虛的徵狀。新冠患者多有發熱，轉陰後往往出現疲倦、口乾、氣管敏感而有小量黏痰咳嗽等。中醫認為這是由於體內餘熱未清，傷及氣陰的表現。

治病求本，預防為先，中醫强調治未病，及時截斷疾病的發生發展，對新冠患者應注意在發病時及時結合辨證治療，減少後遺症狀的出現，轉陰後更要注意益氣養陰、健脾補肺，防止「長新冠」持續，縮短病程，預防他變。

網診普及，令患者可以及時得到中醫的辨證治療，藥膳食療的正確使用也有助加快痊癒。若出現口乾咽痛、痰黏量少時，可以用雪梨、川貝加冰糖燉服，或服用川貝枇杷膏，清熱養陰，潤肺化痰。如果痰多腹脹口臭納差、大便不暢，可以用白蘿蔔、雪梨、麥冬加少許生薑煮水，化痰消滯，通腹瀉熱。如果患者平素易感冒，為氣虛體質，可透過中醫診斷的前提下，選用百合、玉竹、蓮子、沙參、太子參、淮山等煲瘦肉，氣陰雙補，扶正抗邪。

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文：董爽（香港大學專業進修學院高級課程主任）