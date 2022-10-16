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2022年10月16日星期日
漫畫連載
{食飯場口達人}謝偉強 《飯戲攻心》五餐飯 睇得，仲食得
法理、情理與愛國
「市民冇心機睇施政報告」 江玉歡：如果我來寫……
我看見了，人們不再一樣的眼神
周日話題：外交官主宰下的香港政治前途
什麼人訪問什麼人：坎坷過後，真係有鬼——專訪黃鐦、黃綺琳
無名周記：百年BBC何去何從（下）：屬於英國還是世界？
開門讀書：But Beautiful
老少女之麻糬周記！
悼：從「實驗室」到「着地」
誰人日記：幾千次自卑
圖文城市：啟德 Kai Tak, 2017
Long D：（四）識朋友
1000x1000 空想星期天
放心寫作：如果我是一首歌
#11 讀者來信：不能說的情感
阿貓阿狗：#162 鐘樓
movie chic, movie style：《新‧超人》：男人的浪漫
同場加映：從昭和到令和，庵野秀明的特攝美學
家明雜感：《流浪之月》 禁戀心心相印
影片簡評
單元連載：香港書20
單元連載：不曾移動的移動廣告
單元連載：負能量轉化器
星期日文學‧一個人是一生行為總和：敬悼李怡
讀食時光：白酒蠔飯 秋天第一道美食
民間故宮：牀底鐵盒有寶！ 豬農印章 靚豬育成印記
ways of seeing：菜園村高婆婆 放下鋤頭執畫筆
通識導賞：無糧出 無假放 無投訴 留一天給照顧者喘息
未來城市：後生打工仔 硬食Omakase人生 補水+定工資 解放「新窮人」
單元連載：香港書20
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【明報專訊】（請看附圖）
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{食飯場口達人}謝偉強 《飯戲攻心》五餐飯 睇得，仲食得
法理、情理與愛國
「市民冇心機睇施政報告」 江玉歡：如果我來寫……
我看見了，人們不再一樣的眼神
周日話題：外交官主宰下的香港政治前途
什麼人訪問什麼人：坎坷過後，真係有鬼——專訪黃鐦、黃綺琳
無名周記：百年BBC何去何從（下）：屬於英國還是世界？
開門讀書：But Beautiful
老少女之麻糬周記！
悼：從「實驗室」到「着地」
誰人日記：幾千次自卑
圖文城市：啟德 Kai Tak, 2017
Long D：（四）識朋友
1000x1000 空想星期天
放心寫作：如果我是一首歌
#11 讀者來信：不能說的情感
阿貓阿狗：#162 鐘樓
movie chic, movie style：《新‧超人》：男人的浪漫
同場加映：從昭和到令和，庵野秀明的特攝美學
家明雜感：《流浪之月》 禁戀心心相印
影片簡評
單元連載：香港書20
單元連載：不曾移動的移動廣告
單元連載：負能量轉化器
星期日文學‧一個人是一生行為總和：敬悼李怡
讀食時光：白酒蠔飯 秋天第一道美食
民間故宮：牀底鐵盒有寶！ 豬農印章 靚豬育成印記
ways of seeing：菜園村高婆婆 放下鋤頭執畫筆
通識導賞：無糧出 無假放 無投訴 留一天給照顧者喘息
未來城市：後生打工仔 硬食Omakase人生 補水+定工資 解放「新窮人」
{食飯場口達人}謝偉強 《飯戲攻心》五餐飯 睇得，仲食得
法理、情理與愛國
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我看見了，人們不再一樣的眼神
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什麼人訪問什麼人：坎坷過後，真係有鬼——專訪黃鐦、黃綺琳
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開門讀書：But Beautiful
老少女之麻糬周記！
悼：從「實驗室」到「着地」
誰人日記：幾千次自卑
圖文城市：啟德 Kai Tak, 2017
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1000x1000 空想星期天
放心寫作：如果我是一首歌
#11 讀者來信：不能說的情感
阿貓阿狗：#162 鐘樓
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同場加映：從昭和到令和，庵野秀明的特攝美學
家明雜感：《流浪之月》 禁戀心心相印
影片簡評
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單元連載：負能量轉化器
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民間故宮：牀底鐵盒有寶！ 豬農印章 靚豬育成印記
ways of seeing：菜園村高婆婆 放下鋤頭執畫筆
通識導賞：無糧出 無假放 無投訴 留一天給照顧者喘息
未來城市：後生打工仔 硬食Omakase人生 補水+定工資 解放「新窮人」
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