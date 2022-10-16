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movie chic, movie style：《新‧超人》：男人的浪漫

【明報專訊】日本「鹹蛋超人」回歸電影院，《新‧超人》保留「特攝」風格，再加電腦特技，除了彰顯日本獨有的超人文化，更重要是把男人的童年回憶，一下子喚回來。

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