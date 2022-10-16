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圖文城市：啟德 Kai Tak, 2017

【明報專訊】啟德大廈於2017年清拆重建，居民及老店各散東西。啟德大廈與香港浸會大學視覺藝術學院（啟德校園）同屬有歷史的建築物，兩地的身世之不同成為作品的源頭。

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