什麼人訪問什麼人：坎坷過後，真係有鬼——專訪黃鐦、黃綺琳

真係有鬼的鬼片，當然不一定比較出色，但就肯定是「無咁識撈」，因為內地電影條例規定不能有鬼怪描述。有鬼無鬼，一念之差，背後是錢作怪。

■答

黃綺琳：「高先三寶」《金都》導演、編劇、填詞人，前「坎坷影展」發起人。目前香港台灣兩邊走。

黃鐦：《猛鬼3寶》導演，前「坎坷影展」發起人。鐦，讀作開，是人工合成的強放射性化學元素。

■問

紅眼：專欄作家，影評人。《藝文青》總編輯。寫電影、電視劇、流行文化。寫小說。

相比之下，《失衡凶間》處理得較「聰明」，驚慄氣氛十足，但監製和導演懂得打擦邊球，全片鬼影幢幢，原來只見扮鬼。《猛鬼3寶》剛好相反，雖然真係有鬼，但全片並不恐怖，是一部掛着鬼片名義，實則歡樂、溫情，少少鹹濕的喜劇大雜燴。黃鐦笑言：「鬼片是否一定要好多jump scare好恐怖呢？我想嘗試用其他方法，拍一些有鬼元素的故事。而且我從來沒想過自己會拍鬼片，所以當有人問想不想拍，我只有一個條件，係咪可以真係有鬼先？無鬼就不想拍了。監製說可以，只是沒有大陸市場囉。沒有大陸，即是好少錢啦。」

鬼與錢的抉擇

「但一想到最後只是扮鬼，便即刻聯想到是為了遷就大陸市場，感覺不舒服。」黃鐦接着說：「而且，就算到最後《猛鬼3寶》完全無鬼，我看這種題材都未必返到大陸。」

人在台灣，隔壁視訊框的Norris笑說：「其實返唔返到大陸，你很難掌控，也不是你想返就有得返，所以唔好諗就最好。」

「既然投資方容許我們這樣做，就這樣拍。（有沒有人勸你改一改，執一執？）都有，甚至有想過不如寫個『南柯一夢』版的《猛鬼3寶》吧，但是否將結局改為發了場夢，預算就會突然多了四億呢？」黃鐦如是說。「大家都知道不會，那不如疊埋心水做自己真心想要的版本，當然亦想借這個題材抒發自己的想法。如果真的好少錢，就想辦法用好少錢的方式拍電影。我想，也是今日很多香港電影人面對的困局。」

於是黃鐦和黃綺琳決定用好少錢去拍一部真係有鬼，但其實沒驚嚇成分的鬼片。

由於事前已決定真係有鬼，budget亦真係好細，要拍成一部90分鐘的類型片，就要集中場景，於是順理成章想用三個主景，拍三個故事。「整個計劃應該由去年六、七月開始，八月底就開始拍，十月拍完。」他形容，不是那些放在櫃桶好幾年的心血傑作：「然後你放在櫃桶那些故事，卻好多年都拍不成。」Norris笑道：「通常電影宣傳會用劇本磨劍十年做賣點，但我們不是。」

電影最後取名《猛鬼3寶》，似乎是「惡搞」Norris 前作《金都》上映時被坊間冠以「高先三寶」的噱頭。《猛鬼3寶》裏的三個短篇〈猛鬼監獄〉、〈猛鬼工廈〉和〈猛鬼商場〉，剛好就是關於思覺失調、同性戀和金都商場，算是靈異版《幻愛》、《叔．叔》和《金都》了。誠然，第三部分略帶《金都》的影子，專賣婚紗的舊商場，原來過去除了替人搞婚宴，還負責替鬼魂物色下世投胎對象。Norris 形容，故事靈感確實跟拍攝《金都》有關：「當我們brainstorm要寫三個鬼故，馬上想起拍《金都》期間大家都說商場裏面好猛鬼。」

靈異版《金都》放在《猛鬼3寶》的最後一篇，感覺也最沉重。時移世易，舊商場逼遷重建，僅餘的幾間商戶唯有離開，各散東西。鬼要投胎，人呢？此處不留人，有些選擇去台灣發展，當然都是今日離散潮下不少香港人的寫照。

以為跟去年移民到台灣生活的Norris有關，但她淡淡說：「我只是提出了金都商場好猛鬼啫，其他細節都是阿鐦的想法。『有朋友撩我去台灣發展，但又不知道想發展什麼。』這句對白的當事人，其實是阿鐦。畢竟這個故事是關於想留低的人，也更似是他想對我說的事情。」

「是將我的心底話借演員的對白說出來。」說着，黃鐦坦言：「但這部分是拍得有啲唔慣。另外兩個短篇比較接近，偏向扭橋、黑色喜劇。」

「因為我們本身style不會那麼直接講這些事情的，有少少跳tone。」Norris補充。

香港導演在台灣

拍完《金都》，也像《猛鬼3寶》尾聲所言，Norris如今已在台灣發展，嘗試接拍當地的電視劇。「台灣確實有較多機會讓我做導演、編劇，但始終用廣東話度橋、寫劇本會比較稱心。」Norris坦言仍在適應新環境：「在這邊寫劇本有時幾棘手，不過自己比較貪心，一方面不想放棄香港的工作，又想繼續嘗試在台灣拍戲。」

她說：「在香港拍電影，趕時間已是基因一部分。台灣的拍攝時間往往是香港兩倍，普通一集45分鐘的電視劇，可以用8至10日去拍攝，有時現場會發現只有自己在焦慮，大家都根本不趕時間。拍攝環境是比較輕鬆，起初我也不太習慣，但最怕是逐漸習慣之後，我就回不到香港拍電影了。」

另一方面，過去兩年，坊間多了人留意金馬創投，也陸續發現很多香港電影人赴台發展。Norris也是這一波移民潮的香港導演之一，她形容：「其實一直有好多香港電影人到台灣找機會，今日會多人留意，純粹是因為2019年之後，大陸電影不再參與台灣金馬，便開始有人關注什麼電影會去，去了的會不會有什麼後果。現在似是分成兩批，去得的電影，唔去得的電影。」稍頓，她笑着說：「去得那些，即是沒大陸市場啦，也即是low budget啦，便通常是手作仔獨立電影。」

「過去香港電影市場太單一了，拍片就要供去大陸市場，或者可以轉移開發東南亞市場。金馬創投會是一個渠道，其實過去都有香港電影在日本、馬來西亞找到資金。」黃鐦接着說。

「對香港電影工業是否有用，視乎你如何定義『工業』。如果要很大規模，有大陸市場的回收才算數，那未必有用。但作為百花齊放，讓更多電影人可以發表作品，這些創投會是有它的重大意義。」Norris 說。

香港電影市道近來有小陽春迹象，似乎也鼓勵電影公司多投資新人、新作品。兩人都認為，今日做新導演確實比幾年前有更多融資渠道。但Norris潑了一下冷水，其實第二部才是真正難關：「像我現在是『舊少少』的新導演，就要拿着上一部作品，看有沒有足夠本錢說服投資者開拍第二部。」

Norris坦言，《金都》之後，有遇到拍劇情長片的機會，但投資者想要的題材未必是她想拍的。結果，她決定和黃鐦自資拍攝《填詞撚》，說多不多，少也不少，是二百多萬的投資。「《填詞撚》是一個圍繞以廣東話填詞的故事，受眾只有香港人，或者頂多是大灣區的人會看得明，我想未必那麼容易找到投資。最後決定自資，是因為想keep住自己想講的故事，寧願用好低 budget 的手作仔拍攝方法，但當然也不是每個新導演都可以那麼任性自資拍長片。」

「為何夠膽做呢？」黃鐦答道：「可能就是連《猛鬼3寶》那麼低成本、多限制，我們都做得到，給了很大勇氣自己做投資，繼續做落去。」

「《金都》的經驗也給了我很大信心去做《填詞撚》。」Norris說：「在首部劇情片的計劃裏，導演自己就是片主，因此由頭到尾知道整件事如何操作，自己寫故事，自己拍，自己做後期、發行和宣傳，會覺得自己都有能力搞到一套戲。」

坎坷過後更坎坷

訪問前幾個小時，我才剛剛在電影公司試片室看完黃鐦。黃鐦和Norris追問，三部短片裏面，最喜歡哪一部？個人比較喜歡第一部〈猛鬼監獄〉，不計劇本有意嘲諷大台醉駕藝人，在片場通宵拍戲撞鬼驚魂，用另一個角度去看，其實是做鬼都要繼續拍電影，隱約有種寧願死在片場的執念，胡鬧之餘，也很薛西弗斯。

想起很多年前跟兩人初次見面做訪問，是因為他們跟幾個臭味相投的朋友合辦「坎坷影展」，初出茅廬做幕後打雜，慨嘆沒出頭之日，自己的作品沒有發表機會。今日大抵坎坷已過，都先後成為有名有姓的導演。

「2017年推出『坎坷影展』的時候，我正開始寫《金都》劇本。回想那些坎坷經歷都很膚淺，因為真正的坎坷還在後頭。當時大家仍然是局外人，沒真正做過導演、拍過長片，是少年真的太年輕了。」Norris緩緩道：「今日好像稍為靠近少少，對電影明白多一些。我從不覺得導演特別神聖，但作為編劇出身，以前總是埋怨導演不跟劇本，寫了又不去拍，指指點點。到自己真的做了導演，發現場景真係冇咗，演員真係做唔到，道具又真係冇，才能夠體諒每個崗位的難處。」

「說起來就像在心頭重擊一下。當時是不識愁滋味，那些坎坷又算什麼，現在才是見識過地獄了。」黃鐦說。

「是剛剛打開地獄之門而已。」笑罷，Norris答道：「現在的坎坷是另一回事，譬如我真是要告一個台灣導演不付劇本費。」

黃鐦則回想《猛鬼3寶》趕拍過程也很坎坷。製作預算所限，只能勉強拍14組，平均每一條短片不到5組，其間還經歷了八號風球、停電，還有許多人事糾紛：「明天就拍，商場那邊突然反口不肯租給你用，前一晚要臨時臨急找場景。當你帶住過百人，明天要開工都未有景，點算好呢，low budget不緊要，但要乜就冇乜那種壓力才叫坎坷。」

《刺殺黃大仙》呢？

其實，還有另外一個被黃鐦和黃綺琳放在櫃桶尚未拍成的作品，就是《刺殺黃大仙》。早在幾年前的亞洲電影投資會以及幾個創投活動，《刺殺黃大仙》已經得獎，但籌備多年，似乎並不順利。Norris坦言：「我和阿鐦寫《刺殺黃大仙》，本身諗住開戲的了，都有電影公司簽約，但之後我們發現好難寫。」

黃鐦續說：「當初我們比較幼稚，想用電影諷刺當時的政治環境。現在看來已經過時，而我們未諗到一個更好的寫法。」

「而且我們覺得條橋仍然好正，不想那麼輕率完成。問題是它的戲劇性已追不上政治現實，我們本身想玩荒謬、黑色幽默，但現實比我們的劇本還要荒誕得多，而愈是追不到，愈是覺得現在世界已經變成這樣子，是否還要寫這些呢？」Norris 說。

黃鐦反問：「現實比我們的作品還要荒謬一百萬倍，我們拍嚟做乜呢？」兩人異口同聲感慨：「所以要諗諗，繼續諗。」

文•紅眼

圖•受訪者提供

編輯•利永倫

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