「無名周記」續寫BBC，下集談到些這個公營電台的黑歷史。葉蔭聰在讀張家偉的最新著作《英國檔案中的香港前途問題》，為英人治港下的「繁榮穩定」添上有檔案事實支持根據的一筆。臨近鬼節，紅眼急忙趕起了一篇真係有鬼的電影《猛鬼3寶》的導演訪問。最後，如果你也看了讓有「票房毒藥」之稱的「子華神」成功翻身的《飯氣攻心》，也許你也好奇電影裏那些刁鑽菜式和津津有味的食飯場口如何煉成，那就不要錯過今期達人謝偉強的訪問。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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