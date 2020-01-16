e新品：Antipodes Audio Oladra高階音樂「大腦」 享受發燒級串流音樂

集合伺服器、播放器、Reclocker

Oladra透過V7H運算引擎來執行串流應用程式，如Squeeze Server、Roon Server、HQPlayer Server、Plex Server等。由於運算引擎的效能提升，配合專屬的64GB記憶體及直接網路串流界面，就算要運算大量應用程式也完全沒有問題。V7H運算引擎能同時執行多個播放應用程式，如Squeeze（Squeezelite）、Roon（Roon Ready）、HQPlayer NAA、MPD等；加上生產商改良了線路調整，又提供8GB記憶體用作運算播放應用程式，為用家提供穩定的播放效果。

Oladra另一個重要功能是Reclocker，由於串流音樂時樂曲會被分拆為多條不同的信號，接收時要將不同信號重新「對齊」及配合正確的播放速度，才能完美地還原樂曲。Oladra為此內置一個由兩組具FPGA管理、溫度控制功能組合而成的時鐘，不但有專屬的電源供應，還使用石墨烯超級電容，大大提升聲音表現。

一體成形機箱 減少諧振

容量方面，用家可安裝3顆共24TB的SSD。至於機體外形上，廠方特別以整塊特殊合金經CNC一體切削成形，單一結構的箱體具有更好的抑振效果，加上機身重達21公斤，進一步減低諧振。機後設有S/PDIF（RCA及BNC）、I2S（RJ45及HDMI）、AES3（3-pin XLR）等多種專為高階音響而設的數碼輸出插槽，在經過數碼模擬轉換器（DAC）之前先以時鐘校正，可提供更優質的輸出效果。●

售價：待定

查詢：3188 0767（ECT）

[E潮]