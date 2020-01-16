12單元輸出7.1.4環迴soundbar 「丹麥帆船」B&O Beosound Theatre盛載好聲音

最高800W輸出 強化低音質素

丹麥音響品牌Bang & Olufsen（下簡稱B&O）的產品，一向以質素與設計並行作賣點。最近廠方推出一款名為Beosound Theatre的新款soundbar，主要針對高階用家而設，揚聲器單元多達12個，包括2個6.5吋長衝程低音揚聲器、1個5.25吋中音揚聲器、2個3吋中音揚聲器、4個2.5吋全頻揚聲器及3個1吋高音揚聲器，並提供最高800W的功率輸出，也可輸出最高112dB的聲壓。而透過7個內置輸出模塊、Dolby Atmos解碼、特別調諧處理與True Image算法結合，更可輸出Dolby Atmos 7.1.4環迴音效。

此外，它內置全新的低音管理系統，除了能強化本身的低音質素之外，也能連結其他B&O揚聲器，並計算出不同揚聲器的低音輸出以減低共振問題，不會互相對抗。

根據揚聲器擺法 自調最佳音效

除了音質，外形設計也是Beosound Theatre的賣點。設計師以帆船為靈感製作內框，採用龍骨式設計，擠壓鋁板中部形成輪廓，並經過拋光和陽極氧化處理，然後以精湛技術，使邊緣弧度與平面輪廓無縫銜接，成為一體成型的機身。橡木面罩由丹麥一家家族式工廠生產，採用卡扣而非膠水固定，可以輕鬆拆除或更換。另外，用家也可選用織料面罩，以配合不同的室內設計。

除了硬件吸引之外，廠方也在軟件花不少心思。機內配備全新的空間感知設置技術RoomSense，用家可把外置收音咪設置於聆聽位置（俗稱「皇帝位」），Beosound Theatre與B&O應用程式會測量聆聽者與soundbar的實際距離，而為了避免不必要的共振，系統會根據揚聲器不同的擺放位置而調校，例如當揚聲器隨意擺放、靠牆或在角落擺放時，便會針對不同情况主動提供聲音補償。Beosound Theatre亦支援軟件平台Mozart，通過此平台，能與同廠早在1986年發布的產品連接，結合成一組家庭音響系統。●

B&O Beosound Theatre規格

聲道：7.1.4

輸出功率：800W

連接：HDMI×3、HDMI eARC、3.5mm插槽、Wi-Fi、藍牙

體積：1222×197×157mm（連桌面支架）

售價：$59,880（織物面罩）、$68,880（橡木面罩）

網址：www.bang-olufsen.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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