香港亞洲電影節 光影下看荒謬世道

香港亞洲電影節不經不覺19載，影展總監徐匡慈認為電影節19年來使命不變，「着重令香港觀衆看到不同地方的電影，不是集中在較普及的地區，例如韓國、日本、台灣」，希望打破既定印象，發掘電影在不同地區中的多元化，讓觀衆「了解其他亞洲國家的電影歷史」，其實每個地方都有不同片種。

事實與虛構撞擊

今年香港亞洲電影節特別想用電影回應荒謬世道。徐匡慈說：「社會發生好多事，大家都覺得不知怎樣面對，好像這兩年疫情……其實我們怎樣面對這個世界？」不少人選擇看電影來抒發不安、輕鬆一下，或者藉電影知道不同的事，大開眼界。徐匡慈問：「那麼電影是什麼？」他認為電影「是事實與虛構撞擊出來的一個產物，虛實交替素來會在電影中出現」，劇情片建基於現實，不完全虛構；紀錄片透過表達手法或藝術形式改變講現實的故事。徐匡慈解釋今次電影節想表達的效果，是「虛幻但又在現實世界發生……其實這是我們在電影裏想表達的一些事」。

悲觀中建世界觀

影展節目策劃鄭宇成指香港亞洲電影節的選片模式分為兩種：按專題和按片目。按片目即選擇近兩年亞洲較好、較有趣或切合主題的電影。今年劃分成三大主題：「理想國」、「破地獄」和「心上癮」。「理想國」講述不同電影人堅持自己夢想和理念，例如伊朗導演約化巴納希（Jafar Panahi）新作《伊朗無熊無懼》（No Bears）在囚禁中拍成；「破地獄」則為「創作者用比較悲劇的角度去看這個世界，但亦講述在這個現實環境嘗試創出自己的價值或世界觀的人」，例如《阿美姨的時間碎片》（Anatomy of Time）是建基於泰國歷史或社會傷痕發展出來的一個故事；而「心上癮」關注「人與人的關係或人與事的關係」，兩者可能構成了世界的所有事物。

庫爾德不止戰爭電影

今年亦有三大專題。適逢台灣導演黃信堯新紀錄片《北將七》出爐，香港亞洲電影節亦藉機介紹黃信堯過往的紀錄片作品。其次，繼過往印尼、柬埔寨、阿富汗等地的電影專題，今年選擇了庫爾德電影，8套庫爾德電影橫跨30餘年，最舊一部追溯至上世紀80年代，最新則是2021年電影。礙於既定印象，人們很容易覺得庫爾德電影一定講述戰爭、難民，或採用紀錄片形式。但庫爾德電影亦可多元化，徐匡慈舉例：「庫爾德導演可以取材自西部電影、公路電影，以這些不同的形式去講自己的故事。」

菲國低成本作創高票房

另外，香港亞洲電影節也與亞洲地區內不同電影節合作，互相結盟、支援，今年則播出菲律賓Cinemalaya獨立電影節的作品。該電影節在2005年菲律賓電影業低谷時成立，電影節撥出種子基金予新導演拍攝獨立電影。其中《化糞池的女人》（The Woman in the Septic Tank）低成本卻成為當地票房冠軍；另外兩部放映電影亦在不同影展大放異彩。徐匡慈覺得香港可借鏡菲律賓的經驗，電影工業或可找到其他出路。●

香港亞洲電影節

日期：10月25日至11月13日

查詢：bit.ly/3rGKuw7

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安