藝文青：魔幻現實尋到相交點

家庭衝突看世代矛盾

香港話劇團過去兩星期上演的新作、由潘惠森編導的作品《兩刃相交》，正示範如何以文本營造觀眾與戲劇的心理距離。此作最近在facebook專頁「劇場𠝹櫈區」也引起不少爭論，幾篇帖文都說對此劇失望，觀眾悶到要看電話，最後只有獨白，然後演員慢動作的部分看到快睡着等。

《兩刃相交》是個三代同堂的故事，彭母（周志輝飾）在100歲生日的自助餐聚會上，說要輪流住在3個子女的家直至羽化登仙；3個子女，以及他們子女的伴侶，各有家庭創傷和人生煩惱。全劇只有2小時，但要敘述總共8個家庭成員的故事。

同時彭母的故事是由她成長的那個年代開始說起。100年前彭母出生時，一戰結束不久，當彭母成年之際，又要面對二戰，所以故事中有點神志不清的她，總是夢話般提起走難和戰亂。有必要選擇人物眾多、人物歷史維度如此長的題材嗎？其實這正是作品核心，從家庭內的衝突看3個世代的矛盾。因為每個角色分得的時間不多，較像是眾生相的形式，不求觀眾投入每個角色，亦不想觀眾只投入與自己屬同世代的角色，而忽略宏觀角度看衝突是如何因世代成長經歷不同而造成。

突兀橋段 讓觀眾抽離

有人覺得悶、快睡着，可說是導演刻意為之，要觀眾抽離，再以知性結合自己對社會的了解，猜出編劇在角色的每一句說話中，如何不着迹，以隱喻和詩意語言表達他對社會的批判與感悟。又有人認為故事中有過多不合理情節，但明顯編劇用上荒誕情節也是讓觀眾抽離、反思的手段——全劇演員角色性別反串、導演出場搬出不合比例的巨大蓮蓬、以尚餘用餐時間提示觀眾表演時間、超長獨白等，都是如此。

潘惠森編劇作品中一向有實驗性強的魔幻寫實作品，如《昆蟲系列》等，《兩刃相交》也可說是其「魔幻現實尋到相交點」的作品。此劇文本就是詩意的變焦鏡頭，時近時遠，到底想觀眾看到悲劇還是喜劇？潘惠森沉澱5年寫成此作，宣傳文字寫是「疑似黑色喜劇」，最直接的聯想就是，這5年，或者香港的境况正是齣疑似黑色喜劇。

文：劉螢