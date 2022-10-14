鰂魚涌→赤柱 挑戰蜿蜒山路 港島南遊車河 賞水壩「銀簾」

第1站：百年水壩排洪「緣分遊戲」

今次路線特別選在鰂魚涌海澤街起步，因為附近有多個咪表位，又有海光苑、英麗閣等停車場可泊車，方便大家出發前先在附近覓食。路線約長21公里，輕鬆玩可在4至5小時內完成。

於海澤街出發後，經海堤街、華蘭路、太古城道、太裕路、太古灣道，駛上東區走廊前往柴灣。留意轉入太古灣道後要盡快靠左行駛，以免錯過駛上東廊的路口而要再兜一大圈。經3A出口離開東廊後駛入柴灣道，再於斜路頂右轉入大潭道。

駛入大潭道後，要特別小心控制車速及入彎角度，因為大潭道及之後的赤柱峽道都相對狹窄，若車速過快很易駛進對面線恐釀成車禍。駛過大潭道水壩段後，從左邊第一個路口轉入大潭水塘道並駛至海邊，可在大潭童軍中心碼頭前的空地泊車，全程約25分鐘。

下車後沿岸邊步行，走到盡頭便來到大潭篤水塘水壩觀景點。水壩全長364米、高49米，於1917年建成，屬石面混凝土重力壩，築有12條大型溢洪道。水壩為大潭水塘群22項歷史構築物之一，於2009年列為法定古蹟。

大潭篤水塘水壩溢滿排洪是熱門打卡場景，想遇上美景的話應什麼時間來？根據水務署回覆，「水塘溢流大都發生在中小型水塘，包括大潭篤水塘。由於容量較小，當發生大雨，如儲水量到達水塘頂部的滿溢排水口便會自動排出」。如果想增加「中獎」機會，可先查詢水務署公布的個別水塘存水量數字（bit.ly/2X0vokk），雖然數字只會每半個月更新一次，但如大潭篤水塘的存水量標示高於95%，又適逢連日大雨，那麼遇上溢流的機會便會大增。●

第2站：舂磡角舊炮台靜賞「海景畫」

參觀完水壩，可原路折返，並在大潭水塘道出口左轉駛回大潭道向赤柱進發。於大潭道盡頭迴旋處的第二個出口駛進赤柱峽道，再在斜路接近頂處左轉駛入舂磡角道，一直駛到尾，經過慈氏護養院，便到達舂磡角公園前的空地，這段車程約需15至20分鐘。

舂磡角公園前身為舂磡角炮台，炮台約建成於1938年，昔日用於捍衛香港島南的海岸線，2009年被列為二級歷史建築。由於現存的半圓形水泥掩護體外形獨特，加上坐擁超廣闊海景，令公園成為影視作品的取景熱點，例如《烈火戰車》、《異度空間》等。公園位置稍為偏僻，即使假日也不怕有人滿之患，在平日更是靜靜看海的好地方。●

第3站：赤柱吹海風歎tea 畫上甜美句號

既然來到舂磡角，自然不要錯過附近的熱門遊點——赤柱，品嘗美食兼吹吹海風。最經濟的泊車方法是駛到赤柱灘道碰運氣，看看有無空置咪表位，然而假日通常一位難求，還是乖乖輪候使用赤柱廣場的停車場較實際（平日時租$27，周六、日及公眾假期$38）。

歷史地標披「檸黃衣」IGable

提到赤柱與飲食相關的歷史地標，除了美利樓，還有位於赤柱大街86至88號的「黃屋」。這幢坐落在街角的歐式建築，於2015年被列為三級歷史建築。原為建於20世紀中的兩座民居，後來打通改建成餐廳。餐廳外牆本來不是黃色，而是配合餐廳The Boathouse的海員主題而用上藍色，直至2015年才改塗成黃色。The Boathouse在2020年底結業時，曾有傳聞大業主欲拆卸建築物改建，但遭赤柱居民強烈反對，加上後來獲現時營業的多國菜餐廳BEESY BAY承租，黃屋得以保留下來。

BEESY BAY創辦人Gabriel表示，外牆的黃色換上了流行的檸檬黃色，內裏格局亦煥然一新，增設多個打卡靚位，例如底層燈光柔和、簡潔舒適的咖啡廳，2樓及頂層的無敵海景露台，同時於天台增設戶外梳化區域，讓客人可放鬆心情，享受美食美景。食物方面，餐廳的afternoon tea二人套餐（$368）很受女士及情侶歡迎，多款甜點、鹹點及飽肚的鬆餅及蛋糕，分3層擺放在銀色圓架上，配上精緻茶具，令人情不自禁地打卡。

人氣意式麵包 流出橙花奶油

就在BEESY BAY的一街之隔，也有新店加入戰場。這間名為Pane e Latte的意大利麵包店近來在社交平台極速走紅，原因除了餐廳外牆帶有強烈的歐陸式建築風格，店內的粉紅格調裝潢、意式古董擺設及田園風佈置，亦吸引不少人來打卡。當然，最重要還是食物質素。Pane e Latte為意大利文，有麵包和牛奶的意思，餐廳主打自家製烘焙美食，店中央的雲石長枱上整齊地排滿各式手工麵包、糕點及甜點，賣相精緻，例如人氣食品意式炸彈甜甜圈Bomboloni，有多款餡料選擇，包括雲呢拿、檸檬、紅莓開心果等，口感鬆軟而又餡料滿滿；招牌名物Croissant Bomboloni則換上旋風酥皮外層，一切開即流出清香的橙花奶油，夾着酥皮一起吃，口感鬆脆而軟潤。

今次還點了店內評價極高的松露炒蛋牛角包及茄醬虎蝦寬條麵，前者蛋內混入巴馬臣芝士，咀嚼時當松露香味開始退去便會浮現出淡淡鹹香；後者則在韌度適中的寬條麵上掛滿香濃蒜蓉茄醬，而且分量不小，二人同行的話相信難以試勻各款美食，不過店內的麵包甜點可以翻熱，不妨多買幾個帶回家再歎，為今次旅程畫下美味句號。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[自駕遊]