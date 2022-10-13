發掘亞洲設計寶藏 創意工藝推向世界

Krizia常被人形容為「放棄高薪厚職」，畢業後投身金融行業，隨後走到管理諮詢公司工作，再轉身接觸奢侈品零售業、酒店服務業及飲食業，從不同範疇汲取經驗。「在過往工作中，我深明財務管理的重要，了解國際消費品牌的管理營運及推廣模式，甚至全球企劃的運作架構……」至2018年，她有了針對亞洲設計品牌的創業念頭：「我接觸不同工廠品牌、了解他們的野心及需要，並思考自己的創業想法是否可行。亞洲雖擁有國際級的技術及令人驚喜的創意，可是大多品牌跟創意人不夠自信走前一步向其他人分享自己的哲學思想，或沒有定價的膽量。我便決意運用過往累積的經驗，為亞洲品牌提供專業知識及意見，幫助它們建立值得信賴、尊重的形象。」雖然疫情令經濟下滑，但她不斷努力，經過一輪資料蒐集、交流溝通及融資籌劃後，Vermillion終於登場。

匯聚逾200品牌

好奇Vermillion之名有什麼意思？「那是硃砂，一種朱紅色的礦物。在印度，女性會將它點在額頭上，在中國則可作顏料用，因其用法與神聖及創意拉上關係，與平台有幾分共通之處。活力與熱血的紅色，亦可比喻亞洲設計如跳動的心臟般將血液泵流到世界各地。」名字以外，標誌背後也有特別意思。「本地設計師黃炳培（又一山人）為我們設計品牌標誌，品牌名稱的O字放入了代表亞洲及風尚的『亞風』字樣，驟眼看來如中式花格窗，寓意通往亞洲設計……亞洲包括很多國家，不能一言以蔽之。日本、韓國、中國等各有不同的文化，對於美的定義有一定差異，由此鑑賞書法、陶瓷甚或太湖石（園林石）的角度也會有所不同。」例如日本的侘寂之美，就是帶點不完美、不完全才稱得上優雅的美。

平台現時主要提供3項服務：策選設計單品、空間設計及安裝、設計及生產商配對。提供這些服務的大前提，當然要有相對的資源配合。Krizia表示除了香港品牌外，已匯聚來自日本、韓國、泰國、印度、新加坡、馬來西亞等11個不同地方超過200個品牌。「我們的定位不限於家具，而是涉及各種生活方式的設計。從聽的音樂、食的料理、坐臥的椅具等，只要能夠引發人們對亞洲設計的好奇心，以嶄新角度詮釋亞洲便是有價值的設計。」從茶酒食品、音響用品到香薰蠟燭、餐具擺設，均可在Vermillion尋找得到。究竟要如何挑選合作的品牌？有否一套標準？Krizia想一想說：「品牌要有一定的知名度，我們會衡量其背景及內涵，由設計師的故事、工藝技巧到與社區的關係。另外也會考量品牌有沒有海外營銷經驗，是否備有宣傳推廣的圖片及資料，因每張訂單均由品牌自行處理，我們也難以特地飛抵海外為設計單品拍照。」

設計被低估 爭取公平定價

簡而言之，平台上每個品牌均有自己的故事。Krizia特別分享了香港品牌Aurum背後的理念起源：「早在1980年代，香港共有7間生產及銷售金箔的家庭式經營企業，可是來到今天只僅存一間而已。他們過往曾為宗教建築及為金紫荊廣場鋪綴金箔，到40年後其中一名繼承人Anson相信是時候踏前一步，將金箔的奢華藝術以全新形式展露於人前，因而成立了Aurum，以創新理念注入日常。」她邊說着，邊從袋裏拿出一個燙金小盒。「這是Aurum推出的純金食用金箔禮盒，放滿人手2萬多次捶打鍛製而成的23.75K純金金箔。隨盒附有特製鑷子，讓大家提取金箔點綴甜品、海鮮、魚子醬、雞尾酒等不同美食，展示令人眼前一亮的料理美學，重新定義黃金的可能。」

「鹹蛋蝦膏的手做曲奇Pin Cookies、大吉嶺茶的無酒精香檳Saicho等，也是很有特色的亞洲食品。」轉個鏡頭，焦點落在新加坡家具品牌Scene Shang身上。Krizia從袋中拿出一個漆盒，娓娓介紹：「這是由兩個年輕女性創立的品牌，她們深受1930年代的上海Art Deco風格影響，有趣地以東南亞視角詮釋中國美學。」還未欣賞完漆盒，她又禁不住分享香港陶藝家Leo Wong的故事：「他曾從事園藝設計10多年，早對花草樹木相當熟悉，後來愛上做陶，便開始以巧手製造出纖薄陶瓷花，當中包括最具代表的牡丹系列。作品形態細膩，故Leo每天只可以手揑出兩朵花。接觸得愈多，才愈發現亞洲有很多優秀出眾的品牌。當外國奢華品以價位說明自己的luxury地位，亞洲設計卻大多以鬥便宜取勝。我想是時候改變這種思維模式，亞洲設計也有其值得欣賞的價值，可是往往被undervalue（低估），他們值得獲得更加合理公平的定價。」

除了品牌主動接觸平台，平台亦努力尋覓具潛力品牌。「團隊成員分駐日本、韓國、泰國、新加坡等地發掘品牌，當中包括身在首爾和東京、從事建築和設計的兩名媽媽，她們都有獨到的品味及眼光。」平台同時兼顧B2B與B2C兩個市場，Krizia興奮地透露稍後將會帶同品牌到新加坡貿易展覽，介紹給新的客戶群，開拓海外市場。團隊亦跟不同品牌、地產商、博物館等洽談合作。「我們希望能夠分享資源——租售成本、營銷團隊、管理系統等，讓獨立品牌也擁有專業包裝，並擴展業務至世界各地。」●

文：陳澄

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com