fashion news：香港別注版「獅子」融入服飾

最近Human Made與電商平台及零售店HBX合作，於置地廣場Belowground開設亞洲首間獨家期間限定店，並推出香港別注版「獅子」膠囊系列。獅子靈感正是來自香港著名地標獅子山，造型則轉化成Human Made標誌風格的圖像，融入一系列服裝配件及潮流生活用品之中。系列包括兩款帶有獅子圖像及品牌心形標誌的T恤，一款印上躺着的獅子及品牌標語Gears for futuristic teenagers，另一款則印上獅子頭像及品牌另一標誌簡稱STRMCWBY。其他單品包括復古風的淺藍色短袖工裝恤衫、大圍巾、cap帽、帆布手提袋及連底座水杯。消費滿$1000更可換領獨家Human Made貼紙套裝，不過數量有限，粉絲可不能怠慢。●

Human Made Pop-up Store by HBX

日期：即日起至10月29日

營業時間：上午11:00至晚上8:00

地址：中環皇后大道中5號置地廣場地庫Belowground Shop 6

查詢：HBX hbx.com

文：溫兆明