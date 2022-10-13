local mode：時裝設計師Jason Lee 港式幽默 玩味江湖系列

若要將Jason Lee套入幻想中的武俠世界，他定是個玩世不恭的小伙子，闖蕩江湖並廣結善緣。土生土長的他畢業於香港高等科技教育學院THEi，就讀時裝設計期間申請了所有可申請的獎學金，到外國交流來擴闊自己的視野。在課程的final year時，入選了香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC），不過當時品牌名字是粗口的諧音，因此被主辦方要求改名。

「年輕時非常反叛，連品牌的名字也滲入粗口。當要另改一個名字時，想起女兒剛出生，以及宣揚快樂和愛的玩味設計，便想到YMDH（You Make Daddy Happy）這個名字。」Jason憶述品牌名稱的緣起。時為2017年，YMDH在比賽中奪得「最佳鞋履設計大獎」，及後有機會與香港時裝集團I.T合作推出聯乘系列，Jason決定放棄正職，於2018年起全力專注自己的品牌。不過「仔細老婆嫩」的他當時有否考慮經濟的壓力？Jason答：「我心想自己花在衣服上也是一筆錢，自立品牌做衣服起碼可以自用，將買衫錢節省掉。這亦有點切合YMDH的品牌概念，用心創作衣服就是要從中得到快樂，自己穿著就是最直接的方法。」年紀輕輕的他即使已成家立室，卻不減其率性。

玩世不恭性格 貫徹反叛風格

Jason玩世不恭的性格完全體現在YMDH的創作風格之上，就是富幻想力、充滿玩味和喜歡「抽水」。例如他的「褲不過三袋」牛仔褲、惡搞麥當勞商標的MaDonna配飾系列、驟眼看誤以為「太嫲」是「大麻」的「太嫲令你快樂」print tee系列（圖），T恤背部還有類似大麻葉的family tree圖案。影射電影The God Father的 Good Father系列，其中father印花卻用上疑似毛澤東頭像，並印有「Why so serious?」字句；King of Kowloon系列中特設一個襟袋的「一袋宗師」唐裝外套等，「抽水」和「玩嘢」等反叛作品比比皆是。

雖然YMDH的服裝以街頭服為主，不過即使是最普通的T恤牛仔褲，乃至西裝和外套，均蘊含很多設計和剪裁上的獨特細節。品牌的所有出品都是本地生產，這有賴Jason多年來四出奔走，與各類小批量生產的工房建立良好關係而得到支持，當中包括洗水、絲網或雷射印刷、紮染、藍染、刺繡，到整件服裝的縫製等，而在創作和製造過程中的互動，更豐富了成品的質素。Jason固然以YMDH是「香港製造」而感到自豪，但香港製衣業式微和老化的問題，依然是不久將來要面對的重大挑戰。可幸近年本地樂壇由衰轉盛，為YMDH取得很多的曝光，由大眾化的姜濤、張天賦、洪嘉豪和湯令山Gareth. T，到較小眾的rapper Wolfe等，均穿上YMDH的出品。品牌最近亦得到時裝創業培育計劃（FIP）為期兩年的場地和支金贊助，對於一個本土新進時裝品牌而言，無疑是很大的鼓勵和支持。

創造屬於自己的江湖 探索忠義文化

說回YMDH以「江湖」為主題的2022秋冬系列，便令人想到金庸武俠小說《笑傲江湖》中的一句話：「只要有人的地方就有恩怨，有恩怨就會有江湖，人就是江湖。」江湖彷佛是個奉行無政府主義的國度，不受政權管轄和法律約束，靠的是約定俗成的江湖規矩，和受人推崇的的俠義精神所維繫。小說和電影描述年少英雄闖蕩江湖，輕藐社會建制的迂腐，似乎是Jason追求的設計理念。系列是一貫YMDH的港式幽默，例如失驚無神彈句「痴心漢子」、「問世間情為何物」、「同熱愛這片土地」等的雷射印花去表達「愛」。寬鬆廓形乃啟發自神級hip hop組合Wu-Tang Clan，衣服剪裁亦包含一衣多穿和解構拼貼等實驗設計，將中西流行文化一一薈萃。Jason為「江湖」系列下註腳：「現代的江湖就好像一個元宇宙的概念。我希望人們創造屬於自己的江湖，同時探索一種好像失去了的忠義文化。」●

品牌名稱：YMDH

成立日期：2018年

品牌概念：除You Make Daddy Happy外，另有更深層的Youth, Memory, Design and Happiness 概念。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男

年齡：■15-25 □25-35 □35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 ■其他：期間限定店

生產地：■香港 □內地 □其他 備註：

查詢：YMDH www.ymdhstudio.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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