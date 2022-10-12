元宇宙平台 遊戲化金融 「打機賺錢」 商家背後賺什麼

The Sandbox是區塊鏈遊戲公司Animoca Brands的子公司，也是現時備受注目的元宇宙平台，平台包含其中兩項業務，分別是經營虛擬土地及連線遊戲，背後均採用了區塊鏈技術。連線遊戲方面，The Sandbox今年8月推出第3季測試版（Alpha Season 3）遊戲體驗。對一般玩家來說，遊戲的賣點是「邊玩邊賺」，即完成平台上愈多遊戲體驗，便有機會獲得遊戲開發商推出的加密貨幣。為了吸引更多玩家加入及投放更多遊戲時間，The Sandbox 在今季遊戲加入時間競賽元素，即玩家要鬥快完成每個體驗內的任務，第1名將可獲得30000個SAND token，即差不多有21萬港元獎金，到底商家為何要「貼錢」吸引大家打機？

平台出錢請打機 壯大玩家群組

有份參與The Sandbox遊戲設計的Fenris Cheung，現時在PANGU by Kenal擔任Head of Art一職，本身有廿多年打機經驗，他認為這種遊戲形式較容易從零開始，吸引玩家申請遊戲帳戶。Fenris第一個接觸的連線遊戲是2001年推出的《金庸群俠傳Online》，他說連線遊戲的吸引力在於可與大量玩家線上交流，不再是單打獨鬥，過程會有很多互動，例如與其他玩家即時分享遊戲情報、攻略心得、組隊完成任務，又可參與更大規模的公會（由玩家建立的組織）對戰，因此不時會玩至廢寢忘餐。「遊戲有成千上萬個玩家，要獲取成功感，除了角色等級要高，角色身上的裝備也能反映玩家打機技術，所以不少玩家都希望能穿上稀有裝備。」

不過，要有突出表現也不容易，需要花費大量時間，而且還要靠運氣，因為打造武器或裝備的素材會從怪物身上隨機掉下，愈珍貴愈難入手。加上打機也有才能之分，所以有玩家寧願直接向其他玩家購買稀有裝備，甚至買斷整個遊戲帳戶，便可在遊戲內炫耀。Fenris說中學時也曾試過網上出售遊戲帳戶，換來數千元收入，對學生來說已相當不錯，因此有時原本只想在遊戲世界內閒蕩，但最後也會不知不覺變成認真打，希望可拿到稀有裝備變賣，有違起初打機的原意。

雖然這些連線遊戲已有「賺錢」概念，不過，Fenris說與現時區塊鏈遊戲的「邊玩邊賺」有很大分別，因為前者是玩家與玩家之間的交易，後者則由遊戲平台付錢給玩家，某程度上是一種新的宣傳形式。「以The Sandbox Alpha Season 2為例，遊戲內30多個體驗，我大約玩了一半，最後也拿到市值千多元的SAND token回報，基本上努力就會有錢收，不用靠運氣。」

由遊戲平台出錢請玩家打機？看似匪夷所思，背後卻是壯大玩家群組的手段。The Sandbox大中華區客戶經理Bruce Wan解釋，The Sandbox是一個嶄新概念的遊戲平台，它可讓擁有The Sandbox元宇宙土地的客戶開發遊戲，並放到平台上供世界各地玩家遊玩，對企業客戶來說是一種新的市場推廣渠道。在遊戲方面，The Sandbox其實與大受歡迎的電腦遊戲Minecraft相似，都是結集了大量迷你遊戲而成，而且開發遊戲完全不用電腦編程技術，開發者只需利用公司推出的Game Maker系統，便可有如砌積木般砌出遊戲世界及設定玩法。他說公司不時會有推廣計劃，以邊玩邊賺方式吸引玩家加入，同時亦會審查開發者提交的遊戲體驗內容，確保有一定的可玩度才可在The Sandbox Alpha測試版上架，因而玩家數量由今年3月的200萬人急升至現時的400萬人。

國際企業購入元宇宙「地皮」

The Sandbox遊戲平台的獨特之處是應用了區塊鏈技術作後台，標榜可保障玩家或開發者在遊戲內的數碼資產擁有權。「玩家方面，如果他們在遊戲內購買了化身（avatar）、道具，除了可裝扮角色或提升能力，吸引其他玩家的注意外，由於這些化身及道具都是非同質化代幣（NFT），擁有權會公開記帳在區塊鏈上，任何人都可以輕易查閱，因此玩家不用擔心會被偽造，而且持有的NFT還可能有升值潛力。」Bruce指出，只要玩家開設了加密貨幣錢包如MetaMask、Coinbase，便可將這些數碼資產存入帳戶，日後可再於其他元宇宙世界或支援的應用軟件上使用，例如社交平台Instagram最近便新增了顯示NFT圖像的功能，令NFT有更多展示途徑。

現時元宇宙概念大熱，不少國際大企業都爭相加入，以The Sandbox的元宇宙虛擬土地業務為例，奢華時裝品牌如Gucci、Tiffany，遊戲公司如Ubisoft，香港著名的企業如新鴻基、匯豐、港鐵等已購買「地皮」，一方面可以提升公司形象，而且亦希望盡快探索元宇宙的應用方法。「現時The Sandbox的元宇宙虛擬土地跟遊戲平台還未打通，不過公司預計在明年將兩者結合，屆時擁有『土地』的企業，便可將遊戲體驗移放在虛擬土地上，在經營品牌形象上會有更大作用。」

遊戲中軟銷宣傳信息

作為遊戲平台，The Sandbox本身不會參與開發遊戲，而是會在各地物色創作公司，再推薦給客戶採用。與製作傳統遊戲不同，Bruce認為開發商不一定要有深厚的遊戲開發經驗，最重要反而是懂得品牌管理。現時香港兩間合作公司PANGU by Kenal及INDEX GAME，便是由傳統廣告公司轉型成為專攻元宇宙業務的創作公司。「因為開發遊戲的客戶都是國際企業或大品牌，他們希望透過遊戲提升品牌形象，因此創作公司必須要懂得品牌管理的『語言』，了解客戶推廣目的、目標受眾及審批程序，再去構思遊戲的內容。」

Fenris早前帶領設計團隊創作The Sandbox遊戲，經常會接觸商業客戶，他認為不少公司都希望參與元宇宙，因為可將元宇宙加入宣傳標語上，提升公司形象，而遊戲是較容易理解及門檻較低的做法：「設計這類遊戲最重要是取得平衡，既要有遊戲，亦要達到推廣目標。」例如他們的其中一個客戶是台灣歌手陳零九，他在The Sandbox「購地」後，希望通過遊戲推廣他的歌唱事業及餐飲、時裝品牌。團隊蒐集大量有關陳零九的資訊，例如將他心愛的寵物、店舖裝修、網上時裝店融入遊戲中，只要玩家完成遊戲任務，便可額外參加遊戲內的虛擬音樂會，收聽陳零九專為遊戲寫的歌。「陳零九試玩後，非常滿意可通過遊戲讓他的歌迷更了解自己，又讚我們在遊戲內替他開設了首間時裝店。」Fenris認為如果換了是傳統遊戲公司開發遊戲，可能會更着重可玩度，但未必懂得包裝遊戲以達到宣傳目的。在現時全球企業爭相參與元宇宙風潮下，相信具備品牌管理經驗，會更勝任這類推廣工作。

■出售虛擬土地 全球百大影響力公司

The Sandbox元宇宙平台的主要業務為出售虛擬土地、管理遊戲平台、舉辦元宇宙活動及販售NFT。根據官方數字，其虛擬土地只得166,464塊，每塊土地可發展空間為96×96×128米（虛擬空間跟現實比例為1：1），大約等同一個紅磡體育館大小，地主可在空間內隨意起樓。現時The Sandbox已售出約10萬塊土地，以每塊土地約2萬港元計算，虛擬土地收益已高達20億港元，公司總資產值約為40億美元。平台在全球約有400萬登記用戶，增長速度極快，今年3月被TIME選為2022年100大最具影響力公司。

■名詞解釋

GameFi：

將金融制式結合於遊戲。傳統遊戲玩家同樣可在遊戲內賺金錢，但GameFi遊戲賺取的加密貨幣可在市場上兌換成其他貨幣，讓玩家直接通過玩遊戲play-to-earn。遊戲平台可在遊戲內出售NFT道具或擺設盈利，玩家亦可在其他市場轉售。在區塊鏈技術支援下，標榜加密貨幣或NFT難被造假，保障數碼資產。

Metaverse：

元宇宙一詞最早出現於1992年科幻小說Snow Crash，故事中角色利用虛擬實景裝置連線互聯網，借助數碼化身（avatar）進出Metaverse虛擬世界。去年10月facebook易名為Meta，將元宇宙概念變成熱話。各界對元宇宙闡釋仍在起步階段，但普遍認同為用家帶來沉浸式體驗，提供真實度高、有如親歷其境的虛擬世界。

文：周群雄

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com