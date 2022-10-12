廚房說書人：為何葡撻和很多甜品竟源自修道院？

話說中世紀時，修道院會收到農民送來的各種奉獻，除穀物外，還包括蜜、雞蛋、牛奶、芝士、葡萄等果類，除了直接食用和製作麵包外，為了消化大量奉獻而來的食材，修道院也逐漸製作起葡萄酒和餅點等，並把它們用在宗教儀式上，如起初的聖體餅（Hostia），以及後來彌撒聖祭上的供品如祝福餅（Eulogia）和烏布利鬆餅（Oublie）等。慢慢地，這些餅點成了彌撒和節日食品，不單送給教會中人，且分發給民眾一同慶祝，分享神的恩典。不少修女更成了箇中好手，製作出形形色色的美味餅點、果醬、蜜餞。修道院也會把這些食品拿到城鎮交換其他日常用品，或籌點錢用，且被民間師傅學習和模仿，遂成各地名饌。大家熟悉的葡撻，正是其中一例。

每個葡撻附送糖霜肉桂粉

葡式蛋撻起源於葡萄牙首都里斯本貝倫區（Belém）的熱羅尼姆斯修道院（Mosteiro dos Jerónimos）。古時修道院拿蛋白來為洗完的衣物上漿，剩下蛋黃不想浪費，於是拿來做點心，修女便發明了這種葡式蛋撻。後來1820年波圖爆發革命，蔓延全國，局勢動盪，修道院為了籌措經費，打葡撻主意，不單賣撻，更把食譜賣了給鄰近貝倫糕餅烘焙店（Pastéis de Belém）。這間1837年開始營業的糕餅店遂成為葡撻元祖店，遠近馳名，流傳各地，如今每天來「朝聖」的遊客仍絡繹不絕。

差不多10年前，還未處處封關，我曾到里斯本旅遊，當然到貝倫糕餅店「朝聖」。餅店就在前述修院旁邊，門面親民，記憶中當時葡撻大概是1歐元一個，稍貴，但要「朝聖」就自然要付premium，且每個撻附送糖霜和肉桂粉各一包，可灑在撻上吃，感覺高檔一點。你問我好不好吃？其實只要是新鮮熱辣出爐，就一定好吃。

我們提起葡撻，便會想起澳門，澳門曾經是葡萄牙的殖民地，一切似乎順理成章，事實卻不然。葡撻在澳門公認的元祖店是安德魯餅店，它位於路環，30年前我在澳門大學教書時，都有特地光顧。但令人意外的是，店東安德魯（Andrew Stow）原來是個英國人，來自Essex，其妹妹Eileen受訪時回憶，1989年其兄長察覺街上沒有西式麵包店，於是決定開店，並賣葡撻供應當地葡萄牙社區。若然葡撻真的是由英國人帶給澳門，無疑是有點煞風景。

順帶一提，安德魯後來在1997年離婚，就如很多食肆夫妻檔一樣，離婚後另起爐灶，安德魯留守路環老店，而前妻唐志慧則以瑪嘉烈之名，在澳門半島經營餅店，後來更與KFC合作，這便是如今我們在炸雞店吃到葡撻的緣由。

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文：蔡子強​（隔周刊出）