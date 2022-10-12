回到起點 「最小體積展現最大價值」 鑽石閃耀 重現1932年光彩

「忘卻危機最好的方法，就是讓雙眼盡情欣賞美好的新事物，這正是我們品牌工匠與女性一直揭露的驚喜。」Gabrielle Chanel曾說。時間先回到1932年，當時的世界經歷了1929年華爾街股災，全球進入經濟大蕭條的黑暗時代，3年間彷彿被按下暫停鍵。但沒有陰影就沒有光，大蕭條以後不少行業也希望能開創新局面，迎向希望與重生。

1932年的11月，倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）便宣布一個振奮人心的計劃，想讓鑽石市場恢復昔日光彩，找來一位富遠見的女性服飾設計師合作設計珠寶，她就是Gabrielle Chanel。

自由為主題 隨心佩戴珠寶

Chanel女士製作的首個高級珠寶系列Bijoux de Diamants，在短短兩天內就讓鑽石公司的股票飈升。她當年發布系列時曾說：「我之所以會選擇鑽石，是因為它以最小的體積，展現最大的價值！我想用最能襯托鑽石耀眼光芒的圖騰來表現，像是星星、十字架，以漸層流淌寶石和光芒四射形狀的寶石，製成胸針。」當時的系列包括50件作品，採用白鑽與黃鑽配搭鉑金及黃金底座，塑造成彗星、月亮與太陽等天文意象，亦重新詮釋緞帶、流蘇與羽毛等具飄逸質感的元素。

她在創作珠寶系列時，選擇了自由這個概念。女性以自己喜愛的方式享受自由，不受阻礙地活動、隨心選擇佩戴能襯托性格的珠寶。女性可自行決定是否要運用月亮搭配羽毛，或是用流蘇點綴蝴蝶結，混搭太陽與彗星及月亮，模糊日與夜的界線，也可將頸鏈隨意變化成三環手鏈，或將鏈飾拆卸作為胸針佩戴。系列呈現出前所未見穿搭的無限可能，獲得當時媒體一致盛讚。

但對於傳統珠寶商而言，讓鑽石市場重現活力的竟是一名女性服飾設計師，自然令當時男性主導的珠寶業界臉上無光。Chanel發布的系列亦因而在巴黎傳統珠寶商林立的芳登廣場（Place Vendôme）掀起軒然大波，整個產業齊心阻繞她製作珠寶，甚至聯手要求銷毀該批珠寶作品並將寶石歸還鑽石集團。不幸中之大幸是在珠寶展出首日已有數件作品成交，令少數創作能留存至今，當中包含一款以鉑金與7.8卡鑽石製成的星形鉚釘彗星胸針；另一件拖曳長尾的柔軟羽毛飾物，可自由裝飾在馬甲上、大衣外，或作為額飾佩戴。而根據插畫家Christian Bérard為展覽留下的手繪畫作，記錄了Chanel女士為蠟像模特兒造型的瞬間。她亦找來攝影師Robert Bresson拍攝5幅珠寶作品黑白照片，搭配署名與文字解說，製作成具奢華質感的媒體新聞資料。這些拍檔都是在其範疇獨當一面的名字。

紀錄片辨識昔日設計

直到2012年，法國電影公司Pathé Gaumont拍攝的紀錄片被重新翻出，紀錄片當時在法國各地戲院播放，其中拍下了當年那場展覽的作品，拍攝地點正是Chanel發表珠寶系列、位於巴黎Rue du Faubourg Saint-Honoré 29號的私人豪宅。當中可辨識的作品包括了17件胸針、9件珠寶頭飾、8條頸鏈、4 枚戒指、3條手鏈、2對耳環、2款腕表以及2款配件。品牌亦在2012年首次從Bijoux de Diamants系列汲取靈感設計出全新的高級珠寶。

來到今年系列面世90周年，現任珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguéreau說：「我想要重現1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等3大符號來傳達設計理念。」整個系列共有77件創作，其中13件採用可轉換式設計。有別於原始系列以鑽石呈現純粹的光線變化，1932系列加入了彩色寶石，延伸整個星空舞台：藍寶石像夜空般深邃，蛋白石讓人聯想到銀河，紅寶石展現炙熱火紅的能量，坦桑石呈現青空色彩。

彗星、月亮與太陽 3大符號

系列中彗星主題的設計有34件，其中Comète Volute頸鏈是系列中的代表作，頸鏈以19.32卡橢圓形切割白鑽為主石。Comète Opale胸針配搭上呈藍色的蛋白石，圍繞在旁的鑽石就像在夜空中閃閃生輝。Comète Infinie戒指鑲嵌一顆5.61卡濃彩黃鑽，配搭白鑽在指間重現銀河星系。

以月亮為主題的設計有18件，其中Lune Solaire戒指及耳環結合黃金和白金鑲嵌圓形切割鑽石，從升起到落下，描繪月亮不同時分的景致，垂墜式耳環鑲嵌一對2.01卡梨形切割黃鑽，璀璨奪目。

而以太陽為主題設計的珠寶有24件，其中Soleil 19 Août頸鏈以白金及黃金與白鑽及黃鑽組成，鑲嵌一顆22.1卡枕形切割艷彩黃鑽。這顆饒富璀璨光芒且令人驚艷的寶石，可從頸鏈拆卸轉換成戒指佩戴，指環部分則以黃金和鉑金鑲嵌一顆罕見珍貴5.52卡圓形切割艷彩黃鑽。

查詢：2869 4898

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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