家庭有教：幫助孩子明白腦細胞運作

「成長心態」孩子 願意付出時間和精神

有趣的是，擁有「成長心態」的孩子，比擁有「固定心態」的孩子更用心做功課，更願意嘗試用不同策略去解決問題，所以在學業和生活上有更出眾的成就。為什麼會這樣呢？「固定心態」暗示成功是因為先天恩賜，「成長心態」則意味着成功是因為後天努力。擁有「成長心態」的孩子自然更願意付出時間和精神，面對學業和生活上的種種挑戰﹗

要幫助孩子建立「成長心態」，第一步就是幫助孩子明白腦細胞的運作。家長可以運用以下的插圖，幫助孩子明白腦細胞連結和能力發展之間的關係：

1. 大腦有很多腦細胞。

2.腦細胞之間有一些叫做「突觸」的連結。這些連結就像電話線一樣，讓腦細胞可以互相交流溝通。

3.當我們專心做事、努力思考時，腦細胞就會建立更多「突觸」。腦細胞的「突觸」愈多，我們就會變得更加聰明、更加能幹。

4.情况就像我們做運動舉啞鈴，二頭肌就會建立更多肌肉。二頭肌的肌肉愈多，我們就會變得愈強壯、有力。

5. 有些事情我們還未懂得做，是因為我們的腦細胞還未建立相關的連結。

6.只要我們努力嘗試、努力思考、努力練習，腦細胞之間就會慢慢建立連結，我們就會慢慢學曉做這些事情。

香港教育大學兒童與家庭科學中心編寫了一個名為《貓咪珍妮與她的足球隊》的故事。故事裏的珍妮，抱着「成長心態」，向着自己的目標一步一步向前進。大家不妨與孩子一起，通過珍妮的經歷進一步了解成長心態：https://youtu.be/oxqzLYWLC3A

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第418期]