媽媽維特：難產的創傷

阿仔本身聰明但不愛上學，而我不喜歡催迫，一直放手讓他掌管自己的學業。他輕鬆地「碌」過小學階段，到了中學卻漸明白，沿用以往模式明顯力有不逮，想進步卻不知從何入手。

我也漸意識到，阿仔常嫌上課悶，可能是因為他需要刺激和有專注困難，只是在小學階段相對不礙事。難得阿仔終於展現向上的動力，我與公家精神科醫生商討，醫生判斷阿仔屬於「未至臨牀水平的ADHD」，但除了寫信告知學校，也沒什麼可以做。醫院依舊提供社交訓練，但阿仔早已上過大量社交班，我覺得幫助不大。

及至最近，我跟一家私營特殊兒童教育機構的資深導師結緣，決定帶阿仔去尋求更多可能。導師服務了特殊需要兒童30多年，她分開2天，跟我見面2小時，又和阿仔見了近2小時，之後非常仔細地跟我解釋阿仔的情况——

她說，阿仔完全不是自閉症。他能恰如其分地社交對答，回答一個簡單問題時，會意識到對方在問題以外還想多聽哪些資料，而自動補充內容。他能代入別人的感情感受，身體語言並不僵硬，有一定靈活程度，A仔不會這樣。

真正障礙在眼、腦、手協調

然而，他很少眼神接觸，姑娘叫他在1分鐘內自創5個手指動作時，眼睛也完全不望自己的手。所以，他的真正障礙在於眼、腦、手的協調。沒有眼睛的觀察，大腦就沒有feedback loop（反饋回路），不會修正手部執行的錯誤。也因此阿仔不習慣驗證，上堂抄筆記常抄錯，明明數學概念強但經常計錯數。我也終於明白，他洗碗永遠都會留下污漬，我常以為是馬虎，其實是他只用手洗，根本沒用眼睛去看！

同樣重要的是，他的感覺統合失調，皮膚觸感和前庭感覺均有過敏。而身體影響心靈，身體敏感的深層害怕，令他難以跟人有親密感或愛的交流；加上沒有眼神接觸，難免會令人誤會是A仔。

姑娘解釋，阿仔的情况，很大可能源於出生時的創傷。當時他近乎難產，在產道滯留太久吸入胎糞，出生後毫無哭聲，即時送往深切治療部，經歷幾小時生死鬥而活下來，留院1周才回家。身體巨大的痛苦，令幼小的他關掉部分感覺神經。他迴避看人或用眼細看事物，因為出生後所有接近他的人，或是把氧氣喉塞入他的嘴，或是在他身上扎針，都給他帶來痛苦。

同時，姑娘在阿仔對答中感到他沒有12歲的成熟，心智更加接近一個小三生。雖然阿仔認知力強，但心靈狀態近乎6至8歲的發展階段，所以常有不符年齡的幼稚說話，這也易令人以為是亞氏保加孩子不顧別人感受。他心智發展遲，因為出生後心靈一直處於關機狀態，內心在2歲多才開始與世界接觸。回想起來，他的確是個沒什麼社交微笑的BB。

想到這一切，我深感當年自己太稚嫩，不懂溫柔安撫初生後充滿惶恐的他。但姑娘也安慰我，我已給了他很多愛，所以現在的阿仔擁有一份平和自在。我覺得這個新的發現就像一扇新開的門，讓我學習重新認識他。同時，阿仔還是阿仔，他的本質不變，我不會因為他脫下哪個標籤而高興，也不會為之前多走冤枉路而感到不值。我深信，每點灌溉都有價值。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第418期]