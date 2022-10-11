多元導航：支配型爸爸遇上逃避型兒子

阿峰（化名）是一個聰明的孩子，自小學已經備受父母、師長的「光環」照射。他在小學階段成績優異，而且擔任風紀，又熱愛運動，在小學可謂「風頭躉」。可是，當阿峰升上中學後，情况180度轉變！

反抗父權失敗 逃入網絡世界

阿峰自小被父母強迫溫習，雖然他內心有很多不滿，但小學階段尚不敢反抗，乖乖地接受很多補習的安排。但升上中學後，經歷青春期的他不甘再做一個乖巧、聽話的好孩子，內心有很多不滿情緒，繼而反抗父母的安排。

阿峰的轉變，令爸爸感到焦慮，一向在家主持大局的他變得更加「一言堂」。當回家見到阿峰，爸爸就忍不住大吵大罵，希望以強勢、洪亮的聲音蓋過阿峰反駁的說話，令家庭氣氛變得十分緊張！

阿峰起初仍會還以顏色，一方面為了自己面子，另一方面想挑戰爸爸的權威。漸漸地，阿峰發現多次挑戰都不成功，便轉移逃避與爸爸正面交鋒，以消極的態度回應，一回家就躲在自己的房間，戴上耳機，沉醉於網絡世界。日子久了，阿峰的學業成績變差，甚至有可能要留班；在學校亦不喜歡與人交往，遇到人際關係問題，他多數以迴避的方式處理。

媽媽靈巧溝通 穩定家庭關係

幸好阿峰的媽媽是一個靈巧的人，懂得轉換不同角度看事物。她認為家庭各成員總有不同之處，如果每人可以稍讓一步，願意溝通和犧牲，問題就容易解決得多了！

於是，阿峰的媽媽先與丈夫單獨傾談，對丈夫的擔心表示明白，亦體諒丈夫在處理阿峰關係上的難處。當丈夫接收到太太的愛意和關懷之後，他整個人都鬆了一口氣，開始明白到太太的苦心，嘗試聆聽並與太太交流在管教上的觀點及看法。

後來，媽媽特意安排自己與阿峰在家中獨處。起初，阿峰不願意傾談，經過一段時間後，感受到媽媽的善意，阿峰開始卸下心防。媽媽對阿峰的轉變表示理解，明白青少年總想多點自由、多點尊重。媽媽知道兒子自小喜歡唱歌，一直想在這方面獲得成功感及他人認同。於是，經一番商討之後，阿峰表示希望找老師教他唱歌，好讓他在這方面加以發揮，爸爸亦沒有反對這個安排，這個共識讓阿峰重拾對學習的興趣。

其實，每人都有不同的相處型態，當關係緊張時應先冷靜，之後客觀地思考各人的處境再溝通磨合。有足夠的彈性，在不同的人、情、事中作適當的調節，才能建立和諧的關係呢！

文：謝少蘭（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第418期]