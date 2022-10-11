日式育兒記：日本爸爸參與育兒事宜

運動會邊撐孩子 邊遙距辦公

其實疫情後，我也真的覺得多了很多爸爸參與學校事宜。比如說哥哥最近參加的運動會，因為颱風關係，運動會由原本的星期六改為星期二舉行，我跟丈夫也是在家工作，所以周末跟平日對我們影響不大。我們最初以為很多家長應該不能到場支持孩子了，誰不知，結果不少父母依然前來。有些爸爸穿上西裝，準備支持完孩子便趕回公司；有些爸爸帶着電腦來操場，當子女不上場的時候便蹲在地上開會；有些跟我們一樣在家工作，利用自己的午飯時間前來支持小朋友。形形色色，目的只有一個，便是讓子女知道父母來撐場，為他們吶喊。

男士領取育兒假 照顧小朋友

我猜時代真的不一樣吧？或是這個疫情造就了不少爸爸開始覺得親子關係的重要？原因我也不得而知。最近帶哥哥去一個網球體驗班，旁邊坐上一個爸爸，帶了一對雙生女兒來，由於家長也必須在場，我便一直跟這個爸爸聊天，問東問西，然後也討論到這個「爸爸育兒」話題。他說以往很多爸爸不願出現的原因，多多少少是覺得去觀課、帶子女去興趣班等，這些都是媽媽的工作，還覺得如果全場都是媽媽，自己一個男人，也少不免有點兒尷尬。但現在不少媒體、書籍、電影也會帶出一個「爸爸除了上班掙錢，投放時間給子女也非常重要」的信息，而且回憶自己小時候，爸爸一次也沒有來學校看過自己，總覺得有點失落，所以現在不少年輕爸爸也不會覺得育兒只是媽媽的責任，爸爸也會主動幫手。他公司也有不少男員工要求領取育兒假期，希望多一些時間照顧小朋友。

我覺得這個疫情對日本其中一個最大的轉變，是不少公司允許員工在家工作，讓員工有多些時間跟家人相處，也不用有迫地鐵、趕上班的壓力，對員工的身心也有不少幫助，也讓不少日本爸爸知道媽媽在家一腳踢的辛酸，跟孩子建立了良好的關係後，發現什麼也不比自己的小孩重要。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第418期]