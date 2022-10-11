教女無方：遇上不喜歡的老師

蘇菲從小到大都不是老師們喜歡的可人兒，不愛親近人而倔強的她不被老師投訴已是萬幸，在蘇菲升讀高中前，也沒遇過怎樣喜歡她的老師。

自信是孩子學習動力

老師在幼稚園階段的蘇菲眼中是神聖不可冒犯的人，盡量配合而不得失老師是蘇菲生存的法則，這點我很認同。上了小學三年級，蘇菲遇上最不喜歡的老師，這位老師要求特別高，連以英文科為強項的蘇菲也有點怕上她的堂，蘇菲甚至覺得這位英文老師有點針對她，專把她的作文改得面目全非。我知道自信是一個小孩子的學習動力，但要求老師改變幾乎不可能，那份對英文的信心還是讓蘇菲從課堂以外建立吧！蘇菲中二時，數學仍是她的大敵，遇上好操練的老師，功課又多又難，蘇菲怕計數又怕老師，這年的數學課對蘇菲又是一項大挑戰。我們不能自己挑老師，况且其他同學應付得到老師要求，唯一可以改變的是自己，記得當時蘇菲為了數學一科功課做到晚上11時，我只能陪伴在旁，那一年也就這樣捱了下來。

我明白教師盡了教學本分，能對小女多加愛護自是感恩，沒有額外照顧留意也是正常之事，這點與今日大家對教師這職業期望或許有出入，與我作為教師的自我要求也不符，但我的角色是蘇菲母親，得放下教師專業的批判，盡力引導蘇菲明白當如何配合老師要求，或許讓她明白、學習得更多。

突破心裏關口 才能繼續作戰

蘇菲小學四年級，重遇三年級的英文老師，我正苦惱着蘇菲如何捱過這年的英文課。就在開學後兩個多月，蘇菲某天突然說起英文老師，她說原來老師看過很多好書，好欣賞老師英文好好，令她甚為佩服，她好像突然理解為何老師對她的作文批改至面目全非，她好像突然看到老師另一面，突然喜歡上英文課，我也為這突然改變而安心。面對文憑試，蘇菲必須於化學科取得第五級或以上成績，才能滿足牛津取錄的其中一個條件，這也是蘇菲最擔心的一環，因為她在學校模擬試的預計成績是第三級別，要在短短兩個多月提升兩個等級，實在要過人的努力。最後，她取得了5*的成績。不得不感謝她的化學補習老師之外，還得欣賞蘇菲每日近8小時操練的堅持，尤其最初要面對做來做去都是錯的挫敗，必須突破了這心裏關口，才能繼續作戰。那時，我想起了她中二時的特訓，似乎是為着中六的她作鍛煉。

孩子一生接觸無數老師，遇上恩師實屬萬幸，遇上相撞相冲不太合拍的老師，也可以是一種鍛煉，畢竟人生總會遇上不同類型的人，學習應付不同老師要求也是成長的一部分。

相信學生這個月也定跟家長談及新學年遇上的我，我明白作為教師無法令每一類型的學生都喜歡自己，但希望他們都能從我身上有所學習、成長。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第418期]