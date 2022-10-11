社會認知不足 過來人「靠自己」

幸及時接受心理輔導

但由於那個年代，社會對選緘症缺乏認識，Wincy純粹靠機遇「康復」過來。「去到中學新環境，我很想打破這個局面。剛巧中一時結識到一個健談開朗的同學，也遇到初出茅廬、充滿教學熱誠的班主任，她們有次相約我外出吃飯，就這樣，我跟這個老師開展了對話。此外，我亦鼓勵自己參加表演活動，如音樂、戲劇等，就是這點點滴滴，我逐漸能在學校的場景說話了。」

然而，Wincy卻說自己並非「不藥而癒」：「我曾經復發過的。」她透露，正是童年沒有正視問題，在攻讀碩士學位時，面對實習壓力及至親離世的雙重打擊，焦慮感再次湧現，一度使她無法在督導面前說話，猶幸及時接受心理輔導，情况才好轉。因此她鼓勵家長，若懷疑子女有選緘症，必須盡早尋求治療。

[Happy PaMa 教得樂 第418期]