屬焦慮症 毋須「共存」可治癒

按需要優先處理重要場景

另外，鑑於選緘症患者的溝通方式很複雜，在不同場合、面對不同的人物或組合，以至要做哪些社交任務，都會呈現不同面貌。陳國齡指，在治療前，她會按孩子常去的地方、常見的人和常做的事情，先制定「說話地圖」（Talking Map），「能用正常聲量說話的情境，塗綠色；要轉用細聲、氣聲、耳語或非言語表達，塗橙色；出現無法溝通、全身繃緊的狀况，則塗紅色」。接着她會跟家長檢視一下，孩子在家以外，究竟出現橙色，還是紅色的情况居多，家長又覺得哪些場景比較重要，需要優先處理。「希望小朋友能在學校跟同學交談？還是想他參與口試評估？抑或有勇氣在食肆點餐？因應他們的需要，再設計一個治療方案，甚至有需要時會處方有助減低焦慮的藥物，雙管齊下去幫助孩子。」

Wincy亦謂，有效的治療方法，都有助患者擺脫焦慮，擊退選緘症。「我處理過一個K2男童，最初見面時，他是全身僵硬、不說話的。但經過8節個別訓練，他開始可以點頭、擰頭和我溝通，偶爾還在遊戲中，說一兩個單字。持續治療1年後，他愈講愈多，最後在小一面試，更成功考到直資、私立小學」。

[Happy PaMa 教得樂 第418期]