中環→灣仔 1公里「共享徑」 維港畔免費踏單車盡情打卡

中環9號碼頭至灣仔香港會議展覽中心西面一段的海濱長廊，8月底開始推行試驗計劃，臨時改為行人和單車共用的「共享徑」，以讓政府部門了解引入單車活動對現有海濱使用者的影響，為期12個月。這條零難度路線，全長只是1公里，即使你踏着單車，來來回回數次，也毫不費力。重點是沿途靚景不絕——維港海景從早上的藍天白雲、黃昏的艷麗彩雲，到晚上的燈火璀璨，都教人心曠神怡，配上港九兩岸高樓林立、處處特色建築，唯一讓大家費力的事，應是忙於打卡拍攝IGable畫面。

中環免費借單車、頭盔

為了打卡，單車友一般喜愛帶私家單車去影相，由港鐵香港站B出口，在中環郵政總局後面有升降機上行人天橋，沿着天橋推車10分鐘，便可到達中環灣仔海濱長廊起點。若求方便，在中環海濱長廊起點的單車站，亦有免費借單車服務，大人小孩單車齊備，每個手機帳號每次最多可租借1部成人單車及1部小童單車，連頭盔皆可借用（如需護具宜自備）。開放時間朝九晚九，若放工心血來潮想活動下筋骨吹海風，最遲晚上8時去借車，9時還車也可。（預約單車：hksharedpath.com/rental）

採訪當日下午，記者相約前港隊代表兼單車教練黃健忠一家三口，在中環10號碼頭對出空地會合，附近正是單車站（中環）位置所在。

打卡位①：摩天輪日夜不同魅力

一出發已經有一個不可錯過的打卡位——巨型摩天輪。藍天白雲襯60米高的巨輪，滿有寫意的度假風情。不少車友也會選擇晚上走到摩天輪下打卡，夜空映襯燈光，別有一番浪漫。

由起點輕鬆向前踩約半公里，便見到愛烘焙輕食站（添馬）。這間東華三院屬下專門訓練及聘用殘疾人士的社企，烘焙出品向來受歡迎。輕食站供應外賣小食及飲品、自家新鮮製作漢堡三文治、野餐及午餐盒等。輕食站的戶外座位可飽覽無敵海景，望向添馬公園方向即可見到以「門常開」為設計概念的添馬艦政府總部。

打卡位②：添馬公園「珊瑚礁」搶鏡

沿着梯級走上添馬公園，便見到第2個打卡位——添馬公園藝術裝置。其中由跨媒體藝術家黃宏達創作的金屬雕塑群《珊瑚無極》甚為搶眼，作品由10件大小形狀不等的雕塑組成，靈感來自珊瑚礁，與遠景的維港相映成趣。

打卡位③：遠眺尖沙嘴地標

由添馬公園回到海濱長廊，就見到第3個打卡位——遠眺對岸的尖沙嘴海濱長廊。維港兩岸是最優美的散步徑，但當你在對岸由星光大道一直經過K11 MUSEA、文化中心以至尖沙嘴鐘樓，都禁止踩單車；難得現在港島北海濱試設單車共融通道，在這邊踏着單車，可邊遠眺尖沙嘴海濱長廊的多個地標。在近添馬公園位置，對岸尖沙嘴的碼頭、文化中心、鐘樓等清可見，你大可盡情打卡、慢慢欣賞迷人風光。

繼續行程，當你望着灣仔會展中心方向踩去，沿路放有不少滿有香港特色的懷舊藝術裝置，包括舊式暖水壺和特大水杯；當見到由組合櫃改裝的單車站（灣仔），即灣仔博覽道，便是中環灣仔海濱長廊單車徑的盡頭，這裏可選擇還單車。

打卡位④：會展「巨鳥」展翅

不過，只踩了約1公里路，必定意猶未盡，我們決定由灣仔踩回中環方向，雖然走回頭路，但反方向欣賞維港兩岸，景色也大不同。當踩近巨型摩天輪之際，也是一個不能錯過的打卡位，可以用灣仔會展作背景，拍一張騎單車的打卡照。會展新翼呈流線形設計，造型如巨鳥迎海展翅，是維港矚目地標，在這個位打卡，特別有型。

這條共融通道剛於8月底才開放，試驗計劃長達1年，其間蒐集意見，審視計劃可行度。接近黃昏，現場所見，通道上陸續多了不少人緩步跑，踩單車時須多注意路上的行人，切記相遇時減慢車速，互諒互讓，以達人車和諧共享路徑。●

共享徑查詢：hksharedpath.com

中環灣仔海濱長廊共享單車徑

前往交通：香港站B出口，經行人天橋往10號碼頭

租車：現場有免費租單車服務

開放時間：上午9:00至晚上9:00

全長：約1公里

文：王惠芳

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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