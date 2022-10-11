鄭余雅穎樂做引路人 栽培創科女將

教育企業家鄭余雅穎去年成立鄭余雅穎培菁女性創效基金（下稱基金會），旨在栽培女生學習編程語言，賦予她們能力改變未來。女孩們學會編程後，寫下的「Hello World」，不止連接起人類與電腦、現在與未來，也讓她們宣告：未來，從此刻改變。

留心聽鄭余雅穎（Jennifer）的說話，「future」、「未來」的字眼總是反覆出現。在瞬息萬變的世界，誰也說不準未來，但她語氣中卻帶堅定、鏗鏘，彷彿未來就在眼前。

都說教育反映社會、世界的未來，對於在教育行業耕耘13年的她而言，「未來」的確在她眼前。從2009年開始，她與朋友聯合創辦升學機構ARCH Education，協助學生到海外頂尖寄宿學校、大學升學，及後擔任周大福教育集團總裁及執行副主席（集團旗下管理及營運多間幼稚園和國際學校），再到去年成立「鄭余雅穎培菁女性創效基金」，目標都是：Empower next generation to be future-ready （培養下一代準備未來）。

女生每每自設限 棄STEM科目

新冠疫情催生各行各業數碼轉型，這3年學生線上學習、上班族遙距工作、不同活動移師網上，種種現象定調AI、科技是未來的發展趨勢，但她留意到本地教育存有缺口。她援引一項2018年的研究指，香港只有4%的女性從事STEM相關行業，與男性相差3倍，再逐步回溯，發現STEM人才的流失從高中選科出現，修讀STEM相關科目的高中學生和大學生，女性比男性分別低16及26個百分點。她好奇，是因為女生的理科能力遜於男生嗎？

「實際上很多女生能力不低，只是缺乏信心。」親身接觸過中學教師、學生想法，她發現原來有女生自覺STEM能力不及男生，或因某些學科多男生而不修讀，致使她們在選科和生涯規劃上自我設限。

鄭余雅穎想起從前在其創辦的教育機構中教過的一個女生，一直認為她會修讀偏向社會科學系的學科，怎料幾年過去，對方卻突然向她表示正在海外某大學修讀計算機科學（computer science），「我很驚訝，因為她中學時不太喜歡數學，成績亦一般，但現在竟然在大學讀計算機科學，甚至讀得很好，畢業前已經有工作（offer）」！舊生跟她說在大學首兩年，有時間摸索自己方向再選科，看見有些學姐熱中計算機科學，原來不止男生才對電腦有興趣，才能做得好，令她覺得自己都可一試，實際接觸後亦發現沒想像中困難，「這就是轉變，其實讓女孩們開闊眼界，有機會體驗和接觸，讓思想變得開放，才能令到這些改變出現」。這亦啟發她成立基金會，致力培訓女生的數碼技能，培養更多創科人才。

認知後多嘗試 失敗也有得着

今年基金推出「10,000女菁傳承編程+計劃」，目標在2025年前向10,000名中二至中六女學生傳授編程技巧，還訓練她們成為助教，向同校同學甚至到其他學校分享編程知識，「雖然是學編程，但得到的empowerment是遠遠超過編程所能賦予的」，過程中培養她們的領導才能，拓展對升學及就業路向的想像，擴闊人際關係。「計劃不是要培訓學生成為編程專家，而是讓她們對此有概念，讓她們知道編程、AI並沒她們想像中難，在這一個領域她們都有能力參與！」

認知，繼而嘗試，是鄭余雅穎幫學生尋找目標的竅門。「我們嘗試過，最後可能不適合、無用，但試過後失敗，都是成功的！」在創業初期輔導學生時，她留意到很多學生不太清楚自己的方向，她為他們提供不同機會，鼓勵他們多嘗試，培養不怕失敗的心態，她記得曾有學生不敢做班代表而找她傾訴。「我跟他說，不如你試的時候預計自己會失敗，最差的情况是無法當選，但想深一層，過程中你學懂演講、突破自己的限制，是否真的那麼差呢？」同樣道理，她希望透過計劃助學生邁出一步認識編程，即使「失敗」，仍有得着。

重遇舊生 感動昔日種子結成樹

前線教育工作者大多感性，心裏燃燒起熊熊火光，希望帶領學生走向光明前途，而在背後的管理階層，主要工作是計量、盤算資源分配，理性冷靜居多，這兩種看似矛盾的特質，卻在鄭余雅穎身上同時找到。出身美國哥倫比亞大學工業工程運籌學，畢業後先後在摩根大通、高盛等大行工作，數年後發展教育事業，工程、金融和教育3個範疇看似互不相干，她笑言「中學時其實都不知道自己想做什麼，如同其他同學一樣」，就如一句俗套老話：機會是留給有準備的人，好好裝備自己，將來自有派上用場的一天。她說：「現在回望，無論是學業還是工作經歷，都在不同方面準備我面對未來。」終於這一切都在基金會交集、匯合。

跟Jennifer做訪問，她不談太多私人事，不愛吹捧自己幫了多少人考進英美加名牌大學，她愛以數字代替說話，以哈佛大學教授的理論框架、引用本地調查數據，更委託研究機構走入校園與學生訪談，以數字實况說服受眾；同一時間，她亦未有忘掉教育工作以人為本，講數字講科技，最終目的亦是協助年輕人在成長路上做好準備。「我的教育背景是工程，明白科技發展的重要；大學選修經濟、在金融機構工作，見到怎樣推動人才發展；投身教育、進修教育碩士，知道幾時是培養人才的階段。」再加上親自指導學生升學，這些都令她所繪畫出的未來願景更具體。能夠走到今時今日，她全賴遇上不同伯樂：啟迪她打開工程學大門的中學化學教師、在創業時支持她的前上司、教曉她做事要全心全意的媽媽等，一步步指引她前行，來到今日。

如今，她想成為學生的引路人。

她憶述有次帶學生參觀金融公司，其間重遇一名她曾指導對方報考大學的舊生。多年前該學生曾向她徵詢升學建議，當時她提醒對方應好好分配時間，比貪心報讀多間學校更重要，認為她應重新評估自己需要將精力集中放在哪裏，「她說很感激我當時坦率地道出這個問題，讓她之後重新安排時間，最後達到理想成績，入到一間很好的學校；之後聽到公司有這個活動（參觀活動）時，就自發來幫忙」。本來淡淡然說起往事，再次回味，竟又讓她忍不住大叫「很感動」！無意間埋下的種子，竟然悄悄地萌芽、成長，回過頭來，原來種子已結成果樹，長得茂盛挺拔更能為他人遮陽，這些意外的收穫讓她感到充滿力量；還有「學生的笑容、家長的回饋，每一日都為我的工作帶來意義，見到學生的改變和得着，令我們在教育路上繼續有團火」！

一頭栽進教育行業已經13年，Jennifer在學生身上收穫滿足感、欣慰後，即使途中遇上再難再辛苦的事，她都已經無法輕易拋低他們，只會讓她更抱緊信念，繼續前行愈走愈遠。下一個13年，鄭余雅穎繪畫出的未來教育圖，又會是怎樣呢？

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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