澤星寄語：學生為本 培育明日仁醫

其實許多年前，醫生穿的是象徵「神聖」的黑衣，實驗室裏的科學家才穿白袍。大約200年前，隨醫學進步，醫生開始改穿白袍，標誌着醫學是基於科學的專業。

早前港大醫學院按傳統舉行「白袍禮」，我與學院的老師為300名醫科新鮮人披上白袍，並帶領他們一同宣讀《日內瓦宣言》。《日內瓦宣言》象徵了醫者對患者的堅定承諾——我們稱之為專業精神。宣言開首是這樣的：「作為醫療專業的一員，我鄭重承諾將獻身為人類服務，病人的健康和福祉將是我的首要考慮，我會尊重病人的自主權和尊嚴。」

我希望各位新同學明白，身上的白袍並非肩上的重擔，而是可以憑藉同理心、平等觀念和卓越知識服務人群的特權象徵。

誓詞中段為：「我將為患者的利益和醫療衛生事業的進步，分享我的醫學知識。」當中包括醫者終身學習，並將知識薪火相傳的承諾。多年來參與白袍禮的醫學院老師，在他們的求學時期也曾這樣宣誓過，醫學院會確保每一名醫科生，在整個學習過程中得到支持。

醫學院一直秉持「學生為本」的理念，盡力營造最好的學習環境，包括提供更多學習空間及嶄新的教學設備。位於沙宣道3號的新學術大樓已於數月前啟用，支持護理學院及中醫藥學院的發展需要。我們正計劃改建醫學院部分原址，增加臨牀培訓及學生設施，並準備在沙宣道以東的綠化帶區域，興建新教學大樓，提供額外的教學及研究設施、實驗室等。

參照醫科生「增潤學年」的成功經驗，醫學院其他課程亦將加入「增潤」元素，擴闊學生視野。本科生課程亦將持續革新，以配合醫學和健康科學、資訊科技、數碼化學習和專業要求的新發展。臨牀醫學學院的成立亦會促進各醫科部門的跨學科合作，讓醫科生的學習更全面。

醫學院的課程及學習生活均充滿挑戰，我們特別重視學生的精神和心理健康，除了由專業人士組成的團隊提供輔導及轉介有需要個案，為學生提供強大支援後盾外，亦透過「同行者」計劃培訓學生為友儕作情緒支援，全方位推廣身心健康。

推出多項性別中立新措施

《日內瓦宣言》亦提及：「我將不容許有年齡、疾病或殘疾、信仰、民族、性別、國籍、政治黨派、種族、性取向、社會地位或其他任何因素的考慮，介於我的職責與患者之間。」在醫生與疾病面前，人人平等。醫學院於新學年推出多項性別中立的新措施，不單為回應現時社會上性小眾人士愈來愈多的事實，更重要的是在校園推廣互相尊重和包容多元的精神。倫理及人文學部亦會提供多元化的課程，除增加學生對性小眾社群的認識，也培養他們的同理心，這與白袍背後的精神不謀而合。

行醫既作為終生志業，說《日內瓦宣言》是終生承諾，並不為過。港大醫學院貫徹「學生為本」的理念，盼讓同學得到豐富的學習體驗，亦希望醫科畢業生將來無論有多少件白袍，繼續恪守行醫的初衷。

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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