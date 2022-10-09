搞邊科：湯告魯斯坐戰鬥機 對抗8g有幾難？

簡介：為什麼小鴨游泳要排成一排？空虛、寂寞時一定會覺得凍？世界千奇百趣的問題十萬個，科普從來不嫌多。新欄目我們請來港台科普節目「真係好科學」主持繼續一起探索科學的舊聞新知，每期解答一條問題，介紹一位科學家。希望讀者即使聽不出什麼大道理，至少感覺非常親切，在日常生活中發現科學的趣味。

"什麼是g力？"

駕戰機衝天飛 承受1600磅g力

先回顧《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的劇情，湯告魯斯飾演的「獨行俠」奉命訓練一班年輕精英飛行員，以執行秘密轟炸任務，飛行員要高速超低空飛行，最後依山勢爬升再俯衝以摧毁目標，過程中飛行員要承受9g的g力。為了呈現戰鬥機爬升時，飛行員身體被壓、面容扭曲的真實感，湯告魯斯堅持電影要無電腦合成影像（Computer-generated imagery）、實景拍攝。演員皆要接受3個月飛行訓練，坐上真實的F-18戰鬥機，感受真實的g力，g力高達8g，約1600磅。

腳踏大地 承受1g

那究竟什麼是g力？g力（gravitational force equivalent）可以理解為重力，我們把站在地球表面感覺到的地心吸力稱為1g，代表我們正承受1g的重力。g的數值愈高，感覺到的重力愈大，月球的g只有地球的六分之一，人類在月球上感覺會比地球輕。「Top Gun入面感受到的g force，2g、3g、4g、5g，最後直情去到9g，意思是他比正常人承受了9倍的重力。」陳志宏比喻，每高一個g，就好比有多一個自己壓在身上，9g即是有9個你壓住你自己。

所以湯告魯斯在戰鬥機上被壓得面容扭曲，不過如果有9個你壓住你自己，除了面容扭曲，你的肺部、血管、身體所有部分都會被擠壓，導致呼吸、血液循環不暢順，甚至腦部缺氧而昏厥，稱為g力昏迷（g-force induced loss of consciousness, G-LOC）。電影中，有飛行員訓練時因為抵受不住g力（重力）而G-LOC，差點墜機。「普通人，像我們這些身體不是太強壯，沒有運動習慣的人，2g、3g已經可以暈低，但對比較強壯、一般戰鬥機飛行員來說，他們要抵受到5g、6g。」如果想提升自己對g力（重力）的承受能力，可以進行訓練，如戰鬥機飛行員和太空人會坐進高速轉動的離心機，透過訓練肌肉控制血液流動，習慣在高壓環境下維持正常呼吸和血液循環，能夠抵受9g。

"日常生活中的g力"

感受g力不難 玩氹氹轉、搭𨋢超有感！

我們這些腳踏實地的普通人，無緣坐火箭上太空，也不像湯告魯斯可以坐戰鬥機，日常生活中有幾何會感受到額外的g力（重力）？陳志宏說其實很經常發生。只要我們身處動態環境，被改變運動方向，如坐公園的氹氹轉、過山車、跑車，或巴士急劇轉彎，甚至搭升降機都有機會感受到比平時大的「力」。試想像，你在地下那層入升降機，升降機向上升的一剎那，你會感受到少許額外的力，將你壓向地板，自己感覺也好像變重了，「因為升降機將我扯向上，其實就是一個好溫和版本的穿梭機、火箭發射，不過火箭發射會一直推我向上，推到出太空」。如果在升降機剛剛升起的一剎那，你量度自己的體重，會發現數字真的上升了少許。

除了向上，前後左右的加速移動都會令我們感受到額外的重力，「在地球上面，如果你有其他好激烈的運動，令到你周圍去、急劇轉向的時候，你會感受到地球施加在你身上的萬有引力之餘，那個運動都會有一個力令你感受到」。當跑車向前加速，你會感受到一道力將你壓向座位，當跑車向右急轉，你感覺被拋向左，「你的感覺有幾大，視乎那件物件加速度有幾勁」。

坐車急轉彎 「個心離一離」

平時我們把這種感覺稱為「離心力」。升降機向上升、過山車向下衝、巴士急轉時，因為我們跟不上加速度，感覺「個心離一離」。但在物理世界，離心力不是一種真實的力，這只是我們的主觀感受。陳志宏舉例：「坐巴士的時候轉彎，轉左我就被拋向右，覺得巴士拋我出去，但實際上物理真實發生的是，巴士企圖帶着我一起走。」實際上我並沒有被拋向右，而是一起向左轉，被拋走只是我的感覺。如果轉彎夠急夠快，這「離心力」也可以大到與地球重力相當。

"無重力訓練"

自由落體 體驗無重狀態

我們可以感受到比平常高的重力，那麼又能否感受到比平常低、甚至無重狀態？膽子比較大、愛刺激感的人可能試過。陳志宏形容：「無重狀態即是在那一刻，你好像感受不到身體的重量。」如果你坐過「跳樓機」，試着回想，「跳樓機」下墜的一刻，屁股離開座椅、四肢懸空的一刻，是不是有一點飄浮的感覺？用同樣原理模擬無重狀態的，還有自由落體的無重力飛機，美國太空總署亦是以此方法訓練太空人。飛機先向上飛，這時飛機內的人會感受到比地心吸力大的重力，當飛機開始下墜，飛機內就會形成太空站般的無重狀態，乘客可以懸浮在半空，為時約22秒。1995年上映的電影《阿波羅13號》為了真實呈現太空無重狀態，更特地把整個劇組連器材搬進無重力飛機拍攝，讓飛機上升下墜了612次。

要理解為什麼自由落體能模擬無重狀態，先要明白為什麼平時我們會感覺到重力。「平時我站在地上，企企吓會攰，因為我要用力撐着自己。」地心吸力將我們吸向地面時，我們會感受到地面對我們的反作用力，而感到有重力。但在自由落體的飛機內，我和飛機的運動完全一致，一起順應地球的地心吸力。「飛機毋須對我額外施力，我自然會跟隨飛機同步下跌。」所有東西同步走，不會互相施力，感覺不到任何力，就是無重狀態。

「那可不可以發明一部機，放在地球表面，不需要跳樓，一進入這部機的空間，就完全感受不到任何重力呢？」不可以。物理學家還未找到控制重力的辦法。電影《星際啟示錄》中減少重力，帶全人類離開地球的公式並不存在。「我們無辦法直接對抗由物質產生的萬有引力，直情在物理定律上不容許。」陳志宏比喻，電荷和磁力可以吸引或排斥，正電和正電互相排斥，正負荷相吸；磁鐵的南極和北極互相吸引，同極相斥。「但萬有引力的話，我們從來只看到有萬有引力，沒有『萬有斥力』，所以沒有東西抵消引力，有物質就有引力，物質愈大，引力亦愈大。」

"古怪實驗"

磁力對抗引力 青蛙懸浮了

雖然無法直接取消萬有引力，但有科學家嘗試借助磁力對抗引力。例如磁浮列車就是利用磁力將列車凌空浮起，對抗地心吸力。那可不可以令人類也浮起？「這就要提一個好古怪的實驗，有人能夠將一隻青蛙磁化，磁化的意思是令青蛙帶磁性，青蛙帶磁性之後，將青蛙擺入一個磁場，令青蛙可以離地浮起。」這個人是2010年諾貝爾物理學家安德烈．蓋姆（Andre Geim），他在1997年做這個實驗（bit.ly/3eYRcdO），令青蛙成功懸浮在直徑3.2厘米的水管內，猶如無重狀態，而且青蛙還活得好好的。「一隻青蛙可以做得到，但一個人就不是這麼容易做到，始終你需要的磁場力強好多，人又會重好多。」為了令這隻小於3厘米的青蛙浮起，蓋姆用了比地球磁場強一萬倍的磁力，而一般雪櫃磁貼比地球磁場強約10倍。結論是，如果人類想在地球表面上體驗無重狀態，還需引頸以待，在等待期間，或者可以先去坐坐過山車，體驗額外g力和無重。

g=9.8 m/s2

g是「重力加速度」（Gravitational acceleration）的單位，地球的重力加速度是9.8 m/s2。即是假設沒有空氣阻力，把一個球從10米掉下去，下跌了1米時，球的速度是9.8 m/s，下跌了2米，速度是19.6 m/s（9.8 m/s的兩倍），地心吸力使球愈跌愈快，即愈接近地面，下跌速度愈快。1g代表，對世上每公斤的質量，都可以構成9.8個牛頓（N）的重力。

Isaac Newton牛頓（1643－1727）

牛頓是否真的被蘋果砸中頭，才發現萬有引力無從考究，但可以肯定的是，牛頓在1687年於《自然哲學的數學原理》中首次發表萬有引力。根據牛頓的萬有引力定律，任何兩個物質之間會互相吸引，距離愈遠，引力愈小，質量愈大，引力愈大。人類在外太空會感到無重，是因為太空船與地球的距離遠到地心吸力微乎其微。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 朱琳琳、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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