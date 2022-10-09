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2022年10月9日星期日
星期日生活
星期日文學‧安妮艾諾——拒絕遺忘：《 位置 》《一個女人》《悠悠歲月》
為明天留下
無名周記：百年BBC何去何從（上）：公營廣播的理想
三十而立：電影武林中的新俠客 專訪導演/演員陳健朗
影像特區：人工智能眼中的香港是什麼？
同場加映：深圳防疫與隔離的小日子
Long D：（三）散步
圖文城市：空肚安心出幻象（圖像解讀）
同場加映：村上春樹的精神分析
開門讀書：坦然無懼的文人
放心寫作：不能說的情感
#10 讀者來信：給自己的情書
阿貓阿狗：#161 本份
甜蜜的復仇：女性，生命，自由
movie chic, movie style：《金髮夢露》：男性凝視露了底
論語．電影：青春的最後一分鐘
家明雜感：《金髮夢露》 迎合新時代需求的夢露傳記
影片簡評
單元連載：香港書19
{博物館史達人}曾啟泓 帶着批判腦袋 香港故事1.0 2.0 3.0都不是權威
盤中食事：禹英禑的腐皮飯卷 一目了然與二元對立
搞邊科：湯告魯斯坐戰鬥機 對抗8g有幾難？
ways of seeing：聽畫看音樂 陶醉巴洛克藝術
窗邊考現：打開隻窗 荔景斜坡變景點？
未來城市：救人 慳錢 減負荷：新冠口服藥 成效有得計
影片簡評
【明報專訊】《哥，你好》 IIA
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星期日文學‧安妮艾諾——拒絕遺忘：《 位置 》《一個女人》《悠悠歲月》
為明天留下
無名周記：百年BBC何去何從（上）：公營廣播的理想
三十而立：電影武林中的新俠客 專訪導演/演員陳健朗
影像特區：人工智能眼中的香港是什麼？
同場加映：深圳防疫與隔離的小日子
Long D：（三）散步
圖文城市：空肚安心出幻象（圖像解讀）
同場加映：村上春樹的精神分析
開門讀書：坦然無懼的文人
放心寫作：不能說的情感
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阿貓阿狗：#161 本份
甜蜜的復仇：女性，生命，自由
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論語．電影：青春的最後一分鐘
家明雜感：《金髮夢露》 迎合新時代需求的夢露傳記
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單元連載：香港書19
{博物館史達人}曾啟泓 帶着批判腦袋 香港故事1.0 2.0 3.0都不是權威
盤中食事：禹英禑的腐皮飯卷 一目了然與二元對立
搞邊科：湯告魯斯坐戰鬥機 對抗8g有幾難？
ways of seeing：聽畫看音樂 陶醉巴洛克藝術
窗邊考現：打開隻窗 荔景斜坡變景點？
未來城市：救人 慳錢 減負荷：新冠口服藥 成效有得計
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