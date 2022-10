【明報專訊】高達也走了,絕對配作稱得上一個時代的終結。在悼念霓裳大師三宅一生的文章中曾經提到,這個年頭,特別多「一個時代的終結」,在法國新浪潮的多員猛將中,高達算是最長壽,他在 In The Darkness Of Time(2002)「青春最後一分鐘」中提問,如果面對死亡,你寧願被預先告知,還是突然死亡,他的選擇是毫無預兆,可是現實上也算是事與願違,2018年後他再沒有新作品面世,Everything Is Cinema,4年多不能創作,也真生不如死,最後還是自主「斷了氣」,也算是一種解放。