無名周記：百年BBC何去何從（上）：公營廣播的理想

BBC憑着龐大編制跟財力，對英國社會及文化影響力之深，在其他地方難以找到類似例子。日本的NHK雖然也是公營傳媒，融資亦類似BBC，要國民繳納「受信料」；也不時因為報道遭政府和保守派批評「不愛國」，但在一般人眼裏，NHK還未去到等同日本的層次。至於其他地方由政府出資的傳媒，規模不是小得多，便只是純粹政府喉舌，更難以相提並論。

正是這種由公帑出資但又可獨立自主的模式，令BBC的故事引人入勝。歷史學家Asa Briggs受BBC委託，寫了五大卷BBC歷史，最後一卷出版於1995年，未有涵蓋BBC最受爭議的歲月。今年出版的BBC新書，我手上便有兩本：一本是David Hendy的The BBC: A People's History，另一本是Simon J. Potter的This is the BBC: Entertaining the Nation, Speaking for Britain? 1922-2022。前者以BBC歷代員工的口述歷史為基礎，寫一部由下而上的BBC歷史；至於後者，副題中的問號已表明作者對BBC使命的懷疑態度。這兩本書都加深對BBC的了解。

看到廣播有潛力改變社會 首代掌舵人塑BBC日後風格

BBC的全名是British Broadcasting Corporation，但100年前成立時其名字是British Broadcasting Company，由Marconi等6家無線電商共同在1922年10月18日創立。BBC在同年11月14日晚上6點開始廣播。BBC成立之初，無線電廣播還是處於試驗階段，無線電商成立BBC只是為了推廣這一新興媒介，向大家推銷收音機而已。

不過，據David Hendy一書的敘述，BBC第一代掌舵人剛從一戰戰場回來滿懷理想，他們的個性亦塑造了BBC日後的風格。他們既渴望回復和平的日子，又看到廣播可以擴闊大眾視野、改變社會的潛力。被任命為總經理的33歲蘇格蘭工程師John Reith及其同僚相信「一個根據民主政策運作的公共服務」，要把廣播發展成既認真又專業的事業。

這跟無線電製造商要賣收音機的宗旨已愈來愈遠。Reith希望正式將BBC定位為不受企業或政治干涉的獨立公共機構。1926年政府委員會建議給予BBC公共機構地位，並由牌照費（license fee）及皇家憲章作支持。皇家憲章要求BBC「以最佳優勢及國家利益」發展廣播。

但這宗旨如何落實？BBC如何可以既為國家利益服務，又保持編採自主？這既考驗BBC高層，也是對政府的考驗。BBC百年來不時因為新聞處理跟政府衝突，但相信戴卓爾夫人主政期間兩者的衝突最多。這既因為BBC的規模已發展得很大，其官僚架構及財政預算引起關注，但也涉及BBC的報道不合政府心水。

戴卓爾夫人主政時 BBC、政府衝突最多

戴卓爾夫人雖然是BBC諷刺喜劇Yes, Minister的忠實擁躉，甚至試過粉墨登場，但一直敵視BBC，認為那是無法追上自由市場時代的過氣建制。1979年BBC的Panorama節目拍攝了一名愛爾蘭共和軍成員，雖然片段事實上並沒有播出，但消息傳出後，不分左右的政客都斥BBC正當化暴力，質疑BBC的編採制度鬆懈。有BBC中人認為當時的爭議是有心人煽動，也預視政客開始把槍頭對準BBC，右派傳媒亦加入戰團。

1982年，戴卓爾夫人出兵福克蘭群島，當時BBC總裁Ian Trethowan便道出BBC報道之難：「問題在於如何定義國家利益。」BBC要在英國國防部要打勝仗的需要以及公眾知情權間取得平衡，也需忠實反映英國民情。當時，BBC報道沒有用「我們」來指稱英軍，只稱為「英軍」。BBC給員工的備忘說，要避免以「我們的」來形容「英國的」，「我們的」只限用於「我們的記者」、「我們的特派員」。但BBC的手法卻被質疑不愛國，《太陽報》當時更大字標題斥BBC是賣國賊。

戴卓爾夫人挾着福克蘭勝仗在1983年大選大勝，加快其新自由主義改革，政府也有足夠時間任命更多同聲同氣的人進BBC董事局，改造BBC。1985年，BBC拍攝了紀錄片Real Lives: At the Edge of the Union。當時，北愛暴力困擾英國，炸彈襲擊不時發生，製作人希望透過紀錄片探討為何北愛親英派與共和派政客各走極端，於是分別訪問了新芬黨領袖Martin McGuinness及親英派的Gregory Campbell。兩名主角都是極受爭議人物，前者廣被懷疑是愛爾蘭共和軍指揮，後者則曾明言對共和軍要「格殺勿論」。在片中兩人看來都是平凡的住家男人，但一開口卻教人心寒，認同暴力之需要。這齣紀錄片就算在今天看來仍未有過時。

政府得悉後認為BBC為恐怖分子宣傳，有違國家利益。內政大臣去信BBC董事會主席，促禁播節目。雖然不符合慣例，但BBC董事會要求先觀看該紀錄片，然後裁定節目不能播出。BBC上下大為震怒，也懷疑BBC總裁沒有站在記者的一方。到了8月7日，即原定節目播出當日，BBC記者罷工抗議，電台及電視台大批節目被迫取消。總裁事實上在幕後爭取解禁，最終達成妥協，在紀錄片加入貝爾法斯特19秒爆炸片段作「平衡」，節目最終在10月16日播出。

財政、管理問題多 牌照費存亡已放議程

戴卓爾時代也有研究廢除BBC牌照費，但最終獨立委員會不建議BBC靠廣告融資，因此作罷。跟戴卓爾時代相比，BBC目前面對的挑戰更多，除了財政問題，還有面對新興媒體的挑戰，不少也源於BBC的管理問題，賦予批評者不少彈藥。

BBC近年爆出不少爭議，例如早前為以欺詐手段促成戴妃訪問道歉、2016年調查報告又顯示BBC一直隱瞞主持Jimmy Savile的性侵醜聞。BBC現時的規模也遠比上世紀龐大，要BBC瘦身的聲浪也愈來愈高。雖然BBC對新冠疫情的報道獲不少讚賞，在假資訊橫行的今天更令人珍視公共廣播的價值，但BBC仍面對不少質疑，包括它是否物有所值，英國人是否值得向它每年支付159鎊牌照費。較早時，BBC報道英女王國葬廣獲稱頌，文化大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）在國葬後也大讚BBC對國葬的報道，但不忘說自己對公眾向BBC繳交的牌照費抱懷疑。她過去也曾提出應取消牌照費。其前任杜慧詩（Nadine Dorries）今年1月透露現時牌照費安排2027年到期後，可能會改變BBC融資模式，其中一個可能性是改行類似Netflix的訂閱制。牌照費存亡已放上議程，BBC前途成一未知數。

文˙林康琪

編輯•孫志超

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