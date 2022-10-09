然而，若問我們的時代，今天大家又正在經歷什麼？三年大疫加上社會急變，落到不同的個人不同的階層，當中什麼根源、疏離感及集體制約？此等會帶社會時代走向何方？今年改版我們定題「為明天留下 昨日 今日 明日」，以發掘和記錄更多昨日和今日的故事，以便整理見出更多社會分析和發展趨勢為目標，今期打頭陣是「窗邊考現」，介紹考現學之餘也回首沉澱先前一段望窗日子，另有幫助鍛煉科學理性思考的「搞邊科」。月內續有新版，包括收集民間珍寶的「民間故宮」，不日推出，今期可以先讀一下博物館史打底。

捧着報紙就會發現版面熱鬧了，因為加入了插畫師含蓄的可愛插畫，它們代表了十個關鍵字：窗，博物館，留下，科學，昨日，星期日，明日，生活，民間，今日；都與我們改版的中心思想有關，大家能夠找出全部？最後補一筆，寫國際新聞熱話的林康琪今期起每周呈獻，專欄名為「無名周記」。

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編者話˙黎佩芬

圖•Stella So

編輯•洪妮

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