親子行山Q&A：推介輕鬆遊鷹巢山

Q：有什麼親子行山路線推介？

A：

入門級路線：

黃大仙豐力樓→龍欣道→鷹巢山自然教育徑→大埔道

簡介：乘巴士到豐力樓，沿斜路龍欣道直上，途經鷹巢山自然教育徑，步行至大埔道後可乘巴士到深水埗、太子、大圍、大埔等地

特點：

•平路為主，不少路段兩旁有樹蔭

•適合任何年紀人士

•全程約需2至3小時

升級路線：

沙田坳道→獅子山→紅梅谷路

簡介：港鐵黃大仙站出發，沿沙田坳道步行至 獅子山，再經紅梅谷路到達大圍

特點：

•難度較高，尤其沿沙田坳道上斜段

•適合5、6歲或以上的小朋友

•全程約需4小時

中午12時至下午3時勿出動

Q：親子行山，哪個時段最理想？

A：避開太陽最猛烈時間（中午12時至下午3時左右），以下兩段時間較理想：

1.早上7時左右開始步行至11時左右

2.下午3時左右開始步行至晚上6時左右（最好帶備小電筒等輕便照明工具）

秋冬行山最佳 洋葱式穿衣法

Q：點評四季行山的不同？

A：春天雖未必及得上夏天般高溫，但濕度同樣較高（相對濕度介乎80%至90%），行山流汗多，予人翳焗感覺，且較易中暑，不算理想的行山季節。出發前要留意天氣預報，做足防曬及準備相關物資，帶足夠水，每人一般要帶2公升，夏天要準備更多。最好帶備一些替換衣服，以免回程時出入冷氣地方着涼。

秋天乾爽宜人是行山好季節，冬天亦適宜行山，但要留意山上變幻莫測的氣溫，以及保持身體溫暖。可採洋葱式穿衣法，即穿上多層薄身衣服，並因應體溫變化而增減衣服旳層數。●