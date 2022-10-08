中草藥傍身 食療降溫補水 中醫山系家庭 親子「通山走」

行山體力消耗大，山上蚊蟲多，帶着幼兒去行山，究竟要有什麼注意事項？

註冊中醫施德享與太太陳嘉敏均是行山達人，由拍拖到婚後，郊遊遠足都是他們生活的一部分，即使太太懷有身孕亦習慣不改，甚至在懷孕第38周（臨盆前一星期）仍然走上針山！坐月期間，太太已經想重新出發，但始終剛經歷生產，還是決定養好身子及照顧孩子為先，暫停行山1個月；到第2個月後，她已按捺不住悶透的心情，於是趁着當時11月天氣清涼，帶着2個月大的女兒雅緣，一家三口行山。自此之後，施德享便經常偕妻女「通山走」。今年4歲的女兒已經行過港九新界無數山頭，如筆架山、大東山、鳳凰山等。驅使親子行山的最大動力，緣於他們對孩子的愛，施德享說：「我跟太太都覺得讓小朋友早些接觸大自然，可以增強其抵抗力。」

半歲BB「爬山」 刺激感統

小朋友幾多歲才適合行山？作為爸爸的施德享認為，要因應其體格發展階段而定。「我覺得孩子未必一定要夠力行走才可以行山，就算進入加固階段（開始進食固體食物）後，即大概6個月大左右，開始懂得爬行，如果在安全情况下，讓他們在山徑中爬行，接觸不同路况，而非只局限家中，亦是一種良性的感統刺激。」

當年帶着只有2個月大的女兒上山，其實絕不簡單。這個年歲的日常生活只是睡覺、大小便及飲奶，出發前要做足準備。「我們選擇以平路為主的行山路線，2至3小時便完成。我用孭帶把女兒打斜孭在心口，讓她安心睡眠。當時她體重不算重，全程這樣孭着她都不算吃力。途中她發出喊聲，需要換片時，我們便在涼亭裏幫她換片。食方面，當時女兒吃人奶，太太首次體驗在大自然環境下餵哺，感覺相當奇妙。」

隨着歲數增長，體能漸佳，施德享認為一般5、6歲孩子已有能力挑戰略有難度的行程，例如途中有更多斜路的行山路線，滿足他們對探索外界的好奇心。「我們會在安全情况下，讓女兒自由探索，見水氹就直接踏進去，見樓梯就嘗試上落樓梯的體驗。跟同齡小朋友比較，我覺得女兒相對精力充沛、不怕吃苦，最近一次走10公里路線，陪着小朋友慢慢行、慢慢摸索4、5個鐘，她不覺累，反而樂在其中呢！」

艾草香茅自製蚊怕水 長備紫雲膏

山野間昆蟲小動物特別多，加上小朋友的體溫較成人高，較易惹蚊，嬌嫩的皮膚亦較易敏感。施德享認為，可用一些中草藥紓緩問題。例如用香茅（20克）或艾草（20克）加清水（200毫升）煲滾，待涼後加入小噴壺裏，自製天然蚊怕水。噴上皮膚後，有助驅趕蚊蟲，即使被咬，紅腫痕癢亦很快消退。如果想加倍效果，他建議一併用上艾草（20克）和香茅（20克），再加清水（200毫升）煲成。由於成分較簡單，對皮膚的傷害相對低，亦減低致感的風險。

除了DIY天然蚊怕水外，紫雲膏亦是施德享親子行山的必備物資。「郊野雜草邊緣可能擦傷皮膚，又或者雜草表面附着一些跳虱或小蟲，根據個人經驗，皮膚接觸雜草後會感到痕癢，尤其是洗澡後情况更甚。同時行山長時間暴曬，可引致皮膚灼熱，我們稱之為『輕度燒傷』。建議下山後立即在皮膚表面塗些紫雲膏，其成分包括紫草、當歸、黃蠟（或蜜蠟）、麻油，具消炎消腫、紓緩曬傷及擦傷、滋潤肌膚等功效。」

吃秋葵紓緩熱證 蘋果湯潤腸通便

不少人都知道如何準備行山裝備，如穿淺色長袖衫褲、戴太陽眼鏡、搽防曬、戴帽等，但大家又有否關注行山後的身體狀况呢？施德享表示，行山多數行到周身㷫，身體或會出現一些熱證表現，如臉頰紅卜卜、大便乾結以致較難排便、小便量少偏黃等，尤以小朋友為甚。「我建議吃秋葵，煠或蒸皆可，因為秋葵性質較涼，多水分、屬滋陰之物，亦有助降血壓；性質寒涼的蘆薈亦是不錯的食材，有清熱抗炎之效，外敷內服皆可，但宜熟食，以減低其寒性；亦可用蘋果煲湯，因蘋果有潤腸通便、健脾開胃之效。此外，從中醫角度，大小便不暢通亦是實證表現，可進食破氣之物改善問題，如蘿蔔等。有時女兒未必出現熱證，我們亦會煲多些瓜湯或菜湯，以補充行山期間流失的水分。」

行山前熱身 下山後伸展

施德享跟太太同有運動底子，抱着女兒行山綽綽有餘。惟平時少做運動的一般家長，若每星期只行山一次，還要抱着或背着孩子上山落山、行斜路，有可能對腰骨、背脊、手臂、膝頭等造成一定勞損。

不想行山行到腰痠背痛、雙膝隱隱作痛？他建議平時或行山前多做加強核心肌群、膝蓋的熱身運動。下山後亦要做伸展運動，放鬆相關肌肉。八段錦及瑜伽貓式伸展動作都是不錯的選擇，當中有不少涉及伸展背部、腹部核心肌群等動作。

冷熱敷交替 紓緩炎症痛症

此外，「冷熱交替法」亦是紓緩炎症、痛症的方法之一。血管會因熱敷而擴張、因冷敷而收縮，若只用單一方法，例如熱敷，會令炎症變得更嚴重，只用冰敷則會將炎症困住體內；相反，如果冷熱交替的話，有助促進血液循環，逼走運動時產生的乳酸，紓緩肌肉疲憊與疼痛。●

文：黎芸迪

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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