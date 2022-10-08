Samsung Galaxy Watch5 Pro 80小時長氣袋 分析實時跑姿

【明報專訊】以鈦合金打造的Samsung Galaxy Watch5 Pro不僅更堅固耐用，還配備了Galaxy Watch系列最大容量的590mAh電池，比上代提升多達60%，能提供長達80小時的超長使用體驗，即使開啟GPS模式亦能達到接近全天的續航時間，用家可以放心佩戴，毋須擔心在遠足途中耗盡電量；搭配快速充電模式，僅需30分鐘即可恢復45%電量。另外，Pro還可以提供實時跑姿及最大攝氧量（VO2 Max）分析，追蹤有氧運動的成效，提高運動效率。實時跑姿監測功能可以同步分析運動時的身體對稱、下肢勁度、規律、垂直震幅、觸地時間等，從每一處細節指導用戶改善姿勢，減低受傷風險。