Apple Watch SE 2 vs. Samsung Galaxy Watch5 智能表雙雄 CP值鬥高下

早前Apple於iPhone 14的發布會中，同時公布最新版本的Apple Watch SE 2，外表與上代完全一樣，但內裏加入不少新功能，售價卻反比上代更便宜。新表既可以替用家監察健康，也可以藉「家人共享設定」，讓沒有iPhone的家人也能使用手表功能。

「心房顫動記錄」功能FDA認可

新表配備雙核心S8 SiP處理器，與Apple Watch 8、Apple Watch Ultra相同，速度比前一代快達20%。健康監察功能完全保留，心率偏高或偏低通知、心律不正通知、睡眠階段、經期追蹤等健康偵測功能都應有盡有。如用家本身有心房顫動問題，可以開啟已獲美國FDA認可的「心房顫動記錄」功能，存取重要的健康資料，包括標榜從心律頻率預測出現心房顫動徵兆，提醒用家留意。

至於最常用的體能訓練App，比上代新增更多鍛煉數據，包括區段、分段和爬升高度，提供更準確的體能訓練數據。用家更可以利用心率區間，自訂體能訓練、Pacer，將訓練提升至另一層次。新加入的「多種運動」體能訓練功能，能自動偵測用家是在游泳、踩單車還是跑步，簡易地在體能訓練之間自由切換，特別適合三項鐵人訓練。

跌低暈倒 即時通知聯絡人

Samsung Galaxy Watch5亦提供多種智能監測功能，其中「身體組成分析工具」是通過發送微電流，僅需15秒即得到詳細測量報告，了解身體的脂肪比例、骨骼肌肉、身體水分等數據，幫助用戶追蹤健身進度。品牌獨有的BioActive感應器，結合光學心率、心電圖和生物電阻抗分析感應器，提供心率、血氧水平、壓力水平等測試讀數，可以隨時監測血壓及查看心電圖，作為心肺狀况的參考。新表亦提供身體恢復數據，包括劇烈運動後的心率，以及根據汗水流失量建議相應的飲水量，提醒用家「見字飲水」。2款表都擁有跌倒偵測功能，用家突然暈倒或從牀上跌落時，會即時通知緊急聯絡人，尤其適合獨居人士。

說到睡牀，Apple Watch SE 2中的「睡眠追蹤」功能幫助用家深入了解自己的睡眠狀况，利用加速感應器和心率感測器，偵測用家正處於快速眼動期（REM）、深層睡眠等。之後既可在Apple Watch的「睡眠」App看到睡眠數據，亦可在 iPhone「健康」App內的互動睡眠階段圖表查看更多資訊，包括睡眠時間、心率和呼吸率。另一邊廂，Samsung Galaxy Watch5亦擁有全面細緻的睡眠監察功能，分析不同的睡眠階段，配合持續量度血氧飽和度並記錄鼻鼾聲，了解用家的睡眠狀况，並提供4至5星期的睡眠指導計劃（sleep coaching），協助用家改善睡眠質素。

倘遇車禍 自動電召緊急服務

今代Apple Watch SE 2比Samsung Galaxy Watch5優勝之處，是加入與Apple Watch 8相同的車禍偵測功能。廠方開發先進的感測器融合演算法，利用表內陀螺儀、加速感應器，記錄了數以千計由專業車禍測試實驗室透過動作感測器所收集的數據，以偵測常見的交通意外狀况，包括迎面相撞、追尾、擦邊、攔腰撞擊及失速翻滾等；並且配合氣壓計、GPS及iPhone的米高峰收集的資料，去偵測是否出現嚴重車禍。當Apple Watch SE 2懷疑用家遇上嚴重車禍時，會先詢問用家情况，如倒數數秒後沒有回應就會自動致電緊急服務兼且發送用家裝置的位置，有關信息亦會與緊急聯絡人分享。

續航力方面，則由Galaxy Watch5贏回一仗。Apple Watch SE 2基本上可連續使用18小時，如開啟低電量模式（會停止持續監察心率等功能）可延長至36小時；Galaxy Watch5則最高可連續使用50小時，兩日不充電都沒有問題。●

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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