star chic：Kim Kardashian 霸氣鮮明豹紋造型

擁有一副漏斗形身材的美國名媛Kim Kardashian，鍾情能突顯身形曲線的衣著，她的性感浮誇造型，總輕易成為眾人的焦點，有人討厭她的高調，有人則欣賞她的自信。事實上，要當上一位fashion icon，不但要懂得為自己塑造鮮明形象，更重要的還需要「被看見」。

重塑D&G經典設計

2023春夏米蘭時裝周，Kim Kardashian再次成功搶奪鋒頭。對於國際級名人來說，獲邀成為時裝騷front row座上客實屬小事一樁，能得到大品牌賞識獲邀參與創作，那份認同才真正代表其時尚地位。因推出塑身內衣品牌Skims而晉身「時尚女強人」的Kim Kardashian，便與Dolce & Gabbana一起重塑品牌經典La Dolce Vita設計。從1987至2007年的簽名式設計取材，從中可見喱士薄紗、閃鑽corset、金屬元素，還有鮮明霸氣的豹紋圖案。作為系列的生招牌，Kim Kardashian更率先把當中的豹紋服飾配搭上身，由頭到腳以豹紋look示人，誇張兼收視度極高。

不同面料突顯豹紋圖案層次

她的這身造型「花多卻不眼亂」，其巧妙之處，在於透過不同面料來塑造層次，如以雪紡貼身上衣襯緊身胸衣，營造出輕重對比，減輕視覺上的負擔。自問沒有Kim Kardashian的「野心」？建議可為造型挑選數件豹紋圖案作焦點，再以黑色衣物作襯托，相信亦有一定的吸睛之效。●

查詢：Dolce & Gabbana 2956 0833（海港城店）

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JUICE 2550 8618（中環店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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