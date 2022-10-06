showcase：設計師阿部千登勢 神級解構拼貼剛柔並濟

設計師阿部千登勢延續賴以成名的設計風格，將不同的服裝解構再以拼貼重塑，今季依然採取其慣用的MA-1空軍jacket、乾濕褸、男裝的灰、黑柳條西裝、白恤衫等為素材，還加入甚為女性化的物料如半透明的雪紡、蕾絲、閃片和羽毛等大膽地互相拼貼重構。更甚者是女性化的剪裁，例如以柳條西裝改裝成以內衣為靈感的胸衣、置於腰間的娃娃短罩裙，和露出長腿的高衩裙襬，形如高訂的晚禮服。又或是剪裁刻意強調腰、胸輪廓的西裝，內襯胸衣和半透明的雪紡樽領上衣，下身則為百褶雪紡短裙輔以裁剪成條狀的裙襬。另有造型極為性感野性的豹紋點綴，卻以軍綠色套用於羽絨外套或風衣這些戶外服之上，即時顛覆了豹紋予人的固有印象。

系列在用料和剪裁廓形上將雌雄兩極混合，在男性和女性著裝規範的傳統之間建立一種全新聯繫，卻沒有如女神般的誘人性感或雄武的剛陽效果，彷彿是兩者以外的一種全新風尚。

宇多田光演繹三環設計

另外，阿部千登勢亦想透過系列宣揚品牌的核心價值——愛、忠誠、友誼。這些當然都是崇高和美好的價值理念，但也較為籠統，因此她藉着一個前所未有的聯乘系列來呈現。所說的就是sacai與高級珠寶品牌Cartier合作的Trinity for Chitose Abe of sacai的首飾系列。阿部千登勢着迷於Trinity系列，並對三環設計背後傳遞關於愛、忠誠和友誼的情懷感受至深。新設計探索環狀在活動中的變化，並將環與環之間的距離隱喻為忠誠和背叛之間的張力，三環的設計比例和佩戴方式均煥然一新。系列包括戒指、手鐲、耳環和頸鏈等6款設計，特別找來日本樂壇天后宇多田光拍攝宣傳短片（圖），令sacai這個破天荒的聯乘更為震撼。●

查詢：sacai 2285 9080（中環店）

文：溫兆明

模特兒：Gertruda S. （Quest Artists & Models）

編輯：陳淑安

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