中性珠寶 打破性別界限 型男戴珍珠 創自我風格

【明報專訊】Coco Chanel說過:「A woman needs ropes and ropes of pearls」,長久以來,大眾也慣常將女性與珍珠首飾歸類在一起,等同高貴優雅的代名詞。然而,隨着時尚文化的不斷交替,在性別流動的推動下,兩性的界線漸漸模糊,女穿男裝、男穿女裝早已不稀奇。過去,專為女性而設的珍珠頸鏈,亦可以出現在男士的頸上。當男性佩戴珍珠首飾,不但沒有違和感,他們身上散發的陽剛氣色反而將優雅的珍珠中和,展現出不一樣的味道。