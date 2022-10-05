經典八角形表圈 大尺寸精鋼款式 皇家橡樹腕表50年變奏

1972年時，Audemars Piguet推出了首枚採用手工潤飾精鋼表身的高級運動腕表Royal Oak型號5402，在腕表界中開創先河。因為當時並不流行大尺寸、運動風，甚至以精鋼這種非貴金屬製作腕表，品牌可說是一口氣打破了當時腕表界的既定框框。Royal Oak由鐘表設計師Gérald Genta設計，大膽採用了外形碩大的八角形表圈、39毫米酒桶形表殼（39毫米在當時來說是非常大的尺寸，當時一般流行32至35毫米的款式，故表款也被命名為Jumbo）、六角形螺絲、帶扣逐漸收窄的一體式精鋼表鏈和Tapisserie格紋表盤。

爭議表款 揭開高級製表新一頁

腕表的獨特設計，曾惹來不少爭議，但時間證明糅合運動風格和傳統製表工藝的設計，的確為高級製表揭開了新一頁，不少品牌也緊隨步伐，推出尺寸加大的高級精鋼表款。在50年來，AP製作了超過500款Royal Oak皇家橡樹腕表，當中有不少變奏。例如在Royal Oak首次面世後4年，時任品牌產品設計總監的Jacqueline Dimier接下挑戰，把Gérald Genta原創的設計尺寸縮小，造就直徑僅有29毫米的型號8638女裝腕表。另外為了滿足認為型號5402過大的人士之需求，表殼為35毫米的型號4100在1977年面世，適合較纖細手腕的人士。系列也陸續推出黃金款、白金款與雙色款等，從起初的精鋼腕表逐漸發展成為擁有眾多款式的系列。首批Royal Oak石英腕表在1980年上市，到1980年代中期生產的Royal Oak接近半數也搭載石英機芯，隨後比例才逐漸回落。1983年起，品牌開始在系列中加入複雜功能，例如型號5572星期日曆腕表，具備3種日曆顯示功能並提供月相顯示的設計等。1986年則有第一枚鏤空腕表：黃金款萬年曆腕表，是系列首個配備藍寶石水晶玻璃底蓋的款式。

2121機芯化身互動裝置

早前在西九文化區藝術展亭舉行的50 Years of Royal Oak展覽，便展出了部分精選傑作。展覽入口造型取材自腕表系列的經典八角形表圈，引領大家走進8米長時光隧道，透過高科技影片回顧表款重要歷史時刻。穿過隧道後便到達匠心獨運的「聽風的琴」展區，讓觀眾感受時間規律和音樂節奏的對話。「聽風的琴」裝置將首枚Royal Oak皇家橡樹腕表的滴答聲利用電腦演算法變成節奏，其中一端是一部鋼琴，每當觀眾按下琴鍵，半空擺動的長形布條便會隨風飄揚擺動，並呈現不同的聲音變化，而布條上的圖案，亦會隨着觀眾的旋律創作，慢慢由AP表廠置身的瑞士汝拉山谷（Vallée de Joux）自然風光，演變成香港繁華美景，就像一場時空之旅。

下個展區是「Royal Oak皇家橡樹系列之聲」，展區中央的旋轉齒輪裝飾配合品牌自動上鏈機芯的滴答聲，旋轉齒輪裝飾旁設有12支互動照明桿，能與腕表機芯聲譜奏出不同旋律。這部分的機芯聲響來自由1972年起到2021年，搭載在Royal Oak Jumbo 39毫米型號腕表中的2121機芯。2121機芯當時為全球最纖薄並具有中央擺陀及日期顯示功能的機芯，而品牌在今年開始會以研發5年、厚度僅3.2毫米的7121型號新機芯代替，應用在新版的Jumbo腕表之內。

50周年專書 重溫系列歷史

展覽重頭戲當然是「Royal Oak皇家橡樹系列的心臟」展區，重現了品牌1875年在瑞士汝拉山谷開設的表廠內的製表工場。觀眾可一睹來自品牌博物館和私人珍藏的精選古董Royal Oak皇家橡樹腕表，包括於1972年面世的原創型號5402。這批珍罕古董時計亦連同新推出的Royal Oak皇家橡樹腕表一併展出，慶祝系列面世50周年。另外值得留意的還有一批Royal Oak腕表的經典廣告、設計草稿和照片等極具歷史價值的資料檔案。

可惜展期只有短短數天，轉眼已完結，但品牌最近亦與出版商Assouline合作，推出富有紀念價值的Royal Oak皇家橡樹系列50周年精裝書：Royal Oak From Iconoclast to Icon。書本由曾任GQ雜誌英國版副總編輯、屢獲大獎的文化記者Bill Prince執筆，從廣闊的文化視野回溯Royal Oak皇家橡樹系列歷史，很多品牌歷史遺產團隊發掘的珍貴史料及品牌好友的見證，亦在書中首次曝光。透過生動的文筆與豐富的插圖，讓腕表跟藝術、建築、時尚、音樂及文化的深厚關係躍然紙上。

網址：www.audemarspiguet.com

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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