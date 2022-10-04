讀書時節：新學年打氣天書

這個新學年，我正好找到一本很適合開學看的新書——《學校，怎麼快樂上學才好呢？》，這是一本能讓教師和學生都深有共鳴的書。

新學年開始，大概每個孩子都非常期待吧？新的書本、新的文具、新的課室、新的老師和同學，一切都是新的！誰不盼望有個好開始？就像故事中的主角智敏。

教師那邊呢？大概想到，接手一班新的學生，每個孩子都有自己的特質，每個孩子都有不同的長處，自然也各有需要改善和克服的痛點，等待老師帶着他一起突破和跨越。

每個孩子都有嚮往進步的心

到底，孩子的心，人之常情，大概沒有哪個願望叫「包尾」，也沒有哪種志願叫「墊底」。也許只是大人沒有留意到，也許也只是大人們忘記了，甚至也許是某些大人的盲點：每個孩子原本都有顆嚮往進步的心！不管他曾經怎樣，也不管他分到哪個班。誠然，制度之內，我們往往很容易就能取得各種各樣的「結果」，或曰分數；或曰名次；或曰分班……當然，這些東西在某程度上具指標作用，但別太輕易拿那些結果，一葉障目，全盤否定孩子。做得不夠好，哪怕是事實，是瑕疵和瘀青，卻同時是傷口和痛處，我們能說孩子自己一定不會在意那些標籤一樣的「指標」嗎？做得不夠好，就算是事實，也可能只是他還沒有找對方法。父母師長的責任，和我們的愛，體現在如何帶領困惑的小孩，克服學習和成長的重重障礙。

《學校，怎麼快樂上學才好呢？》是一本圖畫書，誇張而卡通化的風格，有效表達小家伙們在學校的各種心情：欠帶通告時的徬徨，午餐不對口味時的納悶，面對考試時的擔心，課上睡意來襲時的無助，和小伙伴吵架時的難過，被老師誤會時的委屈，當然也包括各種變好的盼望……同理孩子心，敲進孩子心，然後幽默地帶着小朋友「巡視」發生各種問題的現場——從遲到出糗到考試低分；也帶着孩子窺探他們煩惱事的根源——從自我管理到人際關係，並一起總結出各種可行的改進方法，甚至是補救的方法，從而進步成長。

無論是哪種類型的學生，總會在書中找到自己的影子，按圖索驥，找到變更好的辦法。這是好學生快樂上學必備指南！無疑也是決心改過自新的小朋友的翻盤天書；是信心不足的小孩的完全自救手冊。當然非常適合推介給小朋友看，作為學年初的打氣之書，祝福他們每一人都能在新學年成為更棒的自己！

《學校，怎麼快樂上學才好呢？》

作者：李奇奎

譯者：林玗潔

繪者：俞庚和

出版社：小魯文化

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第417期]